Jugador del Firpo: "Confiamos que Modesto Torres nos responda el pago de pretemporada"

Desde marzo de 2017, cuando jugaba para Sonsonate, al portero Óscar Martínez no le convertían cuatro goles en un partido. En esa ocasión sufrió contra Santa Tecla (1-4). El domingo repitió esa pesadilla cuando Metapán le dio vuelta al marcador y superó 4-3 a Luis Ángel Firpo, dejándolo sólo en el sótano.

"A nadie le gusta estar allí en el último lugar. El sótano es la parte fea, la parte oscura, la parte en la que nadie quiere estar. Ahora nos toca estar allí pero queremos salir lo más pronto posible de esa zona porque no ayuda en nada para estar motivados. Sé que mis compañeros son todos profesionales y que ante FAS trataremos de luchar por mantener la portería a cero, algo que no hemos podido lograr aún en estas cinco fechas", explicó Martínez.

Del último juego contra los cementeros, agregó: "Lastimosamente encajamos muchos goles, siempre sigue la misma mística de que perdemos por un gol. El único que nos superó por diferencia de dos fue Audaz. Ante Metapán cometimos muchos errores y en mi causa personal no me sienta bien. No queremos ser la defensiva más débil sino una sólida pero esperamos corregir. La clave será también tener presencia en ataque y marcar goles a los rivales también".

FAS es un rival al que su equipo tendrá que jugarle inteligentemente para no sufrir. "Se nos viene un rival complicado aunque todos los son porque está parejo este torneo. Veamos el caso de Águila que pasó de ganar dos a perder los últimos dos. Lo tomamos con la seriedad del caso porque FAS es un gran equipo, tiene buena mediacancha, sabe manejar el balón y tiene buenos extranjeros que saben definir".

Martínez abordó el tema económico. No polemizó pero confía que esto se resuelva porque hay necesidad en los jugadores y en sus familias.

"Nos tratamos de ayudar unos a otros y confiamos que nuestro señor presidente (Modesto Torres) nos pueda responder a final de mes y llegue el pago de pretemporada. El torneo pasado sufrimos atraso pero nos cumplieron. Si estamos acá es por responsabilidad y porque tenemos la esperanza de que todo trabajador es merecedor de su salario y que dependen muchas familias de nosotros".