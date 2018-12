Jugador del Firpo recrimina a la directiva la falta de pago

Luis Ángel Firpo no da señales de vida. Está igual o, hasta peor, que el Audaz. No hay fecha para reanudar los entrenos, la crisis sigue y sus jugadores están descontentos porque no han cobrado tras finalizar en noviembre su participación en el Apertura 2018. A los toros no les augura un feliz y próspero 2019 porque a esta cruz se le suma de que son candidatos a regresar a la Caldera pero de la Segunda División.

En diciembre, el día 20 hubo un comunicado anónimo de jugadores que no firmaron la nota pero evidenciaron los problemas que sufren.

Un jugador que ha usado reiteradamente sus redes sociales para expresar su sentir es Giovanni Zavaleta. El sábado posteó ''ya ni fiado me quieren dar''. Y este miércoles agregó un comentario más ''Ya es 26 de diciembre y no recibimos nada, lo más preocupante es que el torneo ya empezará, la mayoría de equipos ya están en pretemporada, y nosotros aún no sabemos nada, ni la continuidad de jugadores, ni el pago adeudado; muy triste la verdad''.

En tanto, el entrenador Asdribal Kasseli comentó a El Gráfico que no hay certeza cómo quedará el equipo para competir el próximo torneo que iniciará en 17 días. ''Estamos todavía por definir quiénes tienen contrato con el equipo y el inicio de pretemporada'', dijo.

El vicepresidente de Firpo, José García Ferreiro, estuvo activo en redes y dio una pista a la consulta de algunos aficionados pamperos. ''Sugiero esperar viernes 4''.

Cuatro días antes, García reconoció que la plantilla no está al día 100% pero aclaró ''aquí no se ha engañado ni estafado a nadie. Un presidente ofreció, un jugador aceptó y firmó''.

Ya es 26 de diciembre y no recibimos nada, lo más preocupante es que el torneo ya empezará, la mayoría de equipos ya están en pretemporada, y nosotros aún no sabemos nada, ni la continuidad de jugadores, ni el pago adeudado; muy triste la verdad — Giovanni Zavaleta (@giozavaleta) 26 de diciembre de 2018