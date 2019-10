Jugador extranjero del Limeño es dado como baja

La dirigencia de Limeño confirmó hoy que hubo un acuerdo para la salida del delantero brasileño, José Paulo Dos Santos. El dirigente del equipo santarroseño, Samuel Gálvez, explicó cómo se produjo la salida del atacante suramericano, quien llegó a este certamen a las filas mantequeras,

"Llegamos a un acuerdo con Zé Paulo. Realmente, fue él el que decidió hacerse a un lado. Nos dijo que las cosas no se le habían dado y que estaba preocupado. Realmente no ha rendido nada. Se le dio una parte (de dinero) de común acuerdo. En las últimas horas habría salido para Brasil", dijo el representante de los cucheros ante la primera categoría.

Gálvez aclaró, también, que no se podrá reemplazar al delantero brasileño, debido a que el libro de pases se cerró en El Salvador a mitad de septiembre pasado. "Uno cree que los extranjeros son la solución. Zé Paulo se trajo porque el técnico lo pidió, pero al final no lo utilizó. No se le dieron los resultados", dijo Gálvez a El Gráfico

OTROS DOS CASOS

Por otra parte, Gálvez indicó que el volante Marlon Cornejo, que llegó de Alianza a Limeño para el Apertura tuvo que ser operado de meniscos este lunes por la tarde. Por lo tanto, este certamen terminó para ese jugador, que aún tiene contrato con los santarroseños por un torneo más. "Este es otro jugador que llegó por recomendación técnica y no ha dado nada. Es otra baja más", dijo el directivo de Limeño.

Luego, Kevin Calderón, según Gálvez, tiene complicaciones musculares constantemente. "A cada rato tiene tirones. Estamos tratando de recuperarlo, pero ya casi se va a acabar el torneo y no se ha visto una recuperación significativa", dijo el directivo del equipo cuchero en plática con este medio.