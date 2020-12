Jugadora del Alianza Women se desmayó y dio el susto en el fútbol femenino

Nuria Mayqueling Márquez, jugadora del Alianza Women, sufrió una descompensación en el partido que su equipo ganó por 8-3 al Municipal Limeño en la cancha 1 de la FESFUT y dio el susto de la jornada en la Liga Femenina de Fútbol.

La goleadora del Alianza Women se desmayó sobre el minuto 65 durante una acción en la que hubo contacto y según informó el club en un comunicado se trató de un "golpe de calor" que le ocasionó una deshidratación.

El partido fue disputado a las 12:00 del mediodía en una de las canchas de la FESFUT.

Mayqueling fue atendida por el médico del equipo Mauricio Javier Herrera durante varios minutos y la jugadora recibió oxígeno el cual fue brindado por el Limeño.

Sobre el suceso Gonzalo Sibrián, directivo del Alianza Women, explicó que ellos mismos la trasladaron a un lado de la cancha porque no llegaron los camilleros ni cuerpos de socorro quienes son los que proporcionan la camilla y el tanque de oxígeno.

"Fue durante una jugada, que de hecho fue penal, ella cae pero no fue una falta grave de tarjeta ni nada, entonces el doctor tiene la certeza que fue por la fatiga o el sobre esfuerzo. No tiene nada ni golpes en la cabeza pero por recomendación médica ella ya no jugó. La atendió el médico del Alianza Mauricio Herrera pero lo que sucedió fue que no llegó Comandos de Salvamento con la camilla y ellos andan tanque de oxígeno por eso nosotros no lo andamos porque ellos nos apoyan con eso", explicó Gonzalo Sibrián.

Mayqueling Márquez se incorporó al grupo, hizo la oración y tomó los alimentos, indicó Sibrián al descartar que haya sido una situación de gravedad.

A raíz del caso de Mayqueling Márquez, el Alianza comprará tanques de oxígeno para el equipo femenino, reservas y menores.

"Cuando no viene por A o B razón alguien de Salvamentos, Alianza va a adquirir un tanque de oxígeno, en este caso Limeño nos prestó y gracia solo fue el susto, ella se incorporó al grupo", indicó el directivo albo.

"Además de establecer razón de la ausencia de comandos salvamento, para que no vuelva a ocurrir, ya se ordenó la compra del equipo oxígeno que haga falta para que nuestros médicos cuenten con inmediatez de ese vital recurso reserva-menores y woman", dijo Sherman Clavo, director de marca de Alianza en su cuenta de Twitter.

Sibrián también confirmó que en el caso de Alianza ya está recibiendo los fondos FIFA para ayudar al fútbol femenino

"Nosotros lo recibimos mensualmente y así se les distribuye a las niñas, son dos meses y la pretemporada. Son invertidos en transporte, hidratación, viáticos que es como un salario para las jugadoras y cubrir gastos médicos y todo lo que pueda servir para ellas", explicó Gonzalo Sibrián.

�� COMUNICADO OFICIAL: ESTADO DE SALUD DE MAYQUELING MÁRQUEZ #unidasmasfuertes pic.twitter.com/coeRwkvz4O — Alianza Women (@AlianzaWomen) December 13, 2020

Además de establecer razón de la ausencia comandos salvamento, para que no vuelva a ocurrir, ya se ordenó la compra del equipo oxígeno que haga falta para que nuestros médicos cuenten con inmediatez de ese vital recurso ��️ reserva-menores y woman. https://t.co/2VymQY39U0 — Sherman Calvo (@ShermanCalvo) December 13, 2020