Jugadores de Audaz denuncian pago irregular en el equipo

Dos jugadores del Audaz denunciaron que recibieron un maltrato de la dirigencia en el apartado económico. Ever Flores y Elvin Alvarado no fueron convocados, luego de que habían dejado de entrenar unos días en protesta a la falta de pago por los dos meses y medio de atraso salarial.

Al final del juego ante Águila, por fecha 19, observaron que la directiva pagó 15 días a sus compañeros pero a ellos solamente les entregaron 25 dólares cada uno.

Alvarado contó el problema que han tenido para pagar. "Desde hace dos meses y medio no nos dan ni un centavo, cuando a todos los jugadores les brinda el incentivo el señor (Roberto Campos). Creo que es bien injusto porque nosotros jugamos casi siempre de titular, tenemos actividad con el equipo y cuando vienen a pagar los señores nos dicen que para nosotros dos no hay dinero".

El volante de los coyotes agregó que "habíamos parado de entrenar pero nadie se nos acercó, volvimos a entrenar pero no nos tomaron en cuenta para el juego contra Águila. Nuevamente nos dijeron que no había un cinco para nosotros, pero al final nos dieron 25 dólares para viajar esta semana. Nosotros tenemos contrato y cuando les favorece nos tienen bajo estas reglas, pero cuando exigimos el pago el contrato no existe para ellos".

Por su parte, Ever Flores agregó: "Nos dieron solo $25 y es un poco injusto porque a los demás compañeros les abonaron 15 días. Tenemos contrato. Veamos el caso de Elvin que lo quería Águila en pretemporada y a mí Santa Tecla pero no nos dejaron ir porque alegaron que teníamos contrato y que había que respetarlo. Nos preocupa porque no le estamos aportando a nuestras familias".

VERSIÓN DE LA DIRIGENCIA

Al presidente del equipo coyotero, Roberto Campos, se le consultó sobre el problema y mencionó que "ellos (Flores y Alvarado) son reservistas y están bajo otro concepto (de pago). En Audaz estamos haciendo grandes esfuerzos, la directiva solo soy yo, he corrido con varios compromisos".

Y añadió que "el atraso en el equipo es solo de 24 días. Si no hemos cobrado aún el dinero de los dos principales patrocinadores es porque primero queremos arreglar una documentación para que no salgan cheques a nombre de terceros (ex directivos)".