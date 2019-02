Jugadores de Audaz en huelga a un día de jugar en Copa El Salvador

El Audaz tiene un problema interno que debe solventar en las próximas horas porque el plantel decidió no entrenar este martes en protesta por el despido de cinco jugadores el pasado 1 de febrero. El miércoles tienen juego de Copa ante Vendaval de Apopa y el domingo contra Alianza.

La separación de los jugadores José Guillermo Mendoza, Víctor Durán, Fernando Valladares, Juan Fernando Paredes y Marvin Morales calaron en el ánimo del grupo, porque el plantel se reduce para hacer fútbol.

Un jugador de Audaz, que pidió reserva de nombre, mencionó que esperan reunirse con el presidente del equipo Roberto Campos para abordar tres puntos: la reincorporación de los cinco jugadores, que se cumpla el pago del 50% cada 15 días como acordaron antes de iniciar el torneo y no mensualmente y rechazar la medida de recortar el salario de la mayoría de los jugadores.

"Son tres puntos los que todo el grupo está reclamando. Quieren hablar con el presidente Campos. Han quitado compañeros y no pueden irse a jugar a otro lado ya que de esto viven. El equipo es corto para estar quitando jugadores, ya no podríamos hacer fútbol. El señor habló de respetar contratos cuando agarró el equipo y todos le firmaron el finiquito y es injusto que quieran bajar los salarios de la mayoría y también esperamos que se respete el acuerdo de abono del 50% cada 15 días", explicó.

Al consultarle al presidente Roberto Campos sobre esta problemática, no entró en detalles pero dijo que "también debe destacarse lo positivo, que a los jugadores se les tiene al día". Hace cinco días se pagó la quincena del mes de enero que trabajó el equipo.

UNO DE LOS AFECTADOS

Uno de los jugadores que recibió su carta de despido también solicitó no ser citado en esta publicación por temor a represalias de la directiva, pero mencionó que la problemática es real.

"Este señor Campos, cuando agarró el equipo, dijo que confiáramos en él y que respetaría los contratos. La mayoría le perdonó hasta mil dólares de dueda y ahora nos quiere quitar cuando le firmamos los finiquitos. La justificación que nos dan es por bajo rendimiento, pero apensas van cuatro partidos. No hemos ni jugado y por eso no nos pueden despedir. No es una justificación de despido", declaró.

Según el afectado, sus despedidos se deben únicamente a los costos de la planilla.

"Es una excusa para bajar la planilla porque dice que no alcanza a pagarla. Desde el jueves tratamos de comunicarnos con él para que se solucionara esto porque los veteranos del equipo nos apoyan y no quieren que nos vayamos y el torneo pasado sufrimos juntos", declaró.

La decisión del grupo de jugadores del Audaz fue parar las actividades de hoy incluyendo a Elvin Alvarado y Ever Flores.

"Hace cinco días nos pagaron los 15 días que habíamos hecho y a los compañeros sólo 150 dólares. En la carta de despido nos han puesto que es por bajo rendimiento. Hay rumores de que si nos dejan les dirán a los viejos que se bajen el sueldo", expuso.