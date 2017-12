Jugadores de Firpo no se presentan a primer entreno

El Luis Ángel Firpo convocó este lunes al trabajo de pretemporada de cara al Clausura 2018, pero los jugadores a los que les adeudan salarios pendientes del Apertura 2017 no asistieron. Así lo confirmaron el volante Álvaro Lizama y el defensa Alexánder Mejía.

"No podemos ir mientras no nos paguen. No podemos estar trabajando con el equipo con la deuda que tienen con nosotros. No contestan el teléfono, nos dicen que van a pagar un día, luego que otro y así vamos", dijo Lizama, quien agregó que en su caso está casi en la bancarrota.

"Uno hace planes con el dinero que sabe que ya ganó, pero cuando no se nos paga quedamos mal. No podemos estar así", agregó.

Lizama contó que todos los jugadores afectados tienen un grupo para estar comunicados y que es ahí donde acordaron no llegar al primer entrenamiento, convocado para el lunes 18 de diciembre en horas de la tarde, en el estadio "Sergio Torres Rivera", de la ciudad de Usulután.

"Solo uno sabe como va y sobrevive. En mi caso me deben dos meses y medio. La última vez que recibimos algo (de dinero) fue cuando llegó la nueva directiva y se fue el profesor (Ramón) Sánchez. Después nos dieron lo de unos días, y de ahí nada", agregó.

PONDRÁN DEMANDAS

En el caso de Alexánder Mejía, dijo que se ha manejado la posibilidad de poner una demanda en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), pero que sobre eso no hay un acuerdo final.

"Yo he estado tentado a poner la demanda, pero como grupo no sé, no nos hemos puesto de acuerdo. Si alguien lo hace, que lo haga. En mi caso me he quedado esperando para ver cómo reaccionan los directivos, pero si no me pagan sí lo haré", señaló el popular "Chocho".

Mejía apuntó que también le deben un poco más de dos meses. "No sé qué haré. Quiero comenzar a estudiar en la universidad, pero no tengo dinero. Si al final no puedo voy a ir a trabajar a un taller de mecánica, la mecánica me gusta y la quiero aprender bien. Tengo oferta de dos equipos, pero por el momento no puedo decir nombres. Voy a esperar a que me pague el equipo y arreglar con ellos para poder ir, ya que tengo contrato por un torneo más", amplió el zaguero.

Según Lizama, la mayoría de jugadores son informados por medio de Isaac Zelaya, quien tiene más comunicación con miembros de la nueva junta directiva.

Fue el profesor Eraldo Correia, técnico principal de los toros, quien llamó a algunos de los jugadores para convocarlos al trabajo de pretemporada.