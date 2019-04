Jugadores de Firpo se presentan a la FESFUT a pedir asesoría

Una comitiva de cinco jugadores de Firpo se hicieron presente la mañana de este lunes a las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para pedir asesoría legal al Departamento Jurídico del ente rector del fútbol nacional ante el problema de impago de tres meses de salario que tiene la directiva del club con los futbolistas del cuadro pampero.

Los problemas para los jugadores de Firpo no terminan, el pasado sábado descendieron de la Primera División y ayer, el presidente de la institución declaró que "no está seguro" de pagarles la deuda completa a final del torneo.

"En la reunión de un día antes del partido fui claro en decir a los jugadores que si la categoría se salvaba, no tenía la más mínima duda de poder cancelarles en su totalidad. Pero ahora, mejor no digo nada al respecto. Es cuestión de contabilidad y números y ahí se van a tomar las decisiones. Se luchó hasta donde se pudo con lo que se tenía. Qué puedo decir, yo no juego", apuntó el dirigente del equipo pampero.

Los jugadores Eder Renderos, Óscar Menjívar, Giovanni Zavaleta, Rafael Burgos y Manuel Barahona, más el auxiliar técnico Gabriel Álvarez y el preparador de porteros Will Cardona subieron al tercer piso de la FESFUT para sostener la respectiva asesoría legal.

Un grupo de jugadores del descendido Luis Ángel Firpo llegaron a la FESFUT a pedir asesoría legal sobre la situación de impago de la directiva pampera. Vía: @zeladauceda pic.twitter.com/zqX8Aw7zlm — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 29 de abril de 2019

Los jugadores del cuadro de Usulután brindarán declaraciones luego de salir de la reunión con el personal jurídico de la federación.