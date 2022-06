Jugadores de la sub-20 denuncian maltrato por parte de la federación

Jugadores de la selección sub-20 viajaron este día a Honduras para encarar el Premundial de la categoría, no sin antes exponer una serie de situaciones que ha causado inconformidad en el plantel. Desde cuestiones logísticas hasta la negación de un viaje a la playa como parte de la expedición en suelo catracho, el combinado juvenil expuso sus quejas.

Compartido por los elementos del representativo nacional a través de las redes sociales, el comunicado manifiesta "no hemos recibido de parte de la Federación un trato profesional en lo que creemos una selección debe tener", tomando en cuenta que viajan a un torneo oficial con miras a alcanzar un boleto al Mundial de la categoría a disputarse en Indonesia en 2023 así como los Juegos Olímpicos de 2024.



El grupo expone algunas acciones que consideran "irrespetuosas" como la negación de un almuerzo con todo el equipo en el mar, la cual fue solicitada por el cuerpo técnico, algo que según argumentaron "no generaba mayor gasto a la Federación más que el uso del bus".

Además, se quejan que hasta este jueves por la noche no sabían a cabalidad cómo viajarían a suelo hondureño, si por avión o vía terrestre, para tener una mejor planificación. Incluso, señalaron que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, les dijo que viajar en bus "era menos gasto".

En tanto, señalaron que el directivo Ernesto Allwood les mencionó que "un boleto para las olimpiadas no significaba nada más que ponerse una bandera"y que no había el por qué pedir premios. También expusieron que dentro de la delegación no estaba contemplado el boleto del director deportivo, Diego Henríquez, sino el federativo Emerson Ávalos.

"Creemos que es justo, que la selección sub-20 logrando un boleto al Mundial se nos reconozca con un premio económico lo cual no ha sido de agrado del Comité Ejecutivo de la FESFUT", apuntó el comunicado. De esta manera, los jugadores han querido expresar la inconformidad sobre el trato recibido de parte de las autoridades de la Federación.

A inicios de año, la selección mayor también tuvo sus inconvenientes con la dirigencia federativa a tal punto de poner en veremos la realización del partido de la octagonal de CONCACAF ante Canadá el pasado 2 de febrero.