Jugadores del Chalatenango: o pago o huelga

El plantel de jugadores y cuerpo ténico del AD Chalatenango parará labores esta semana a menos que la dirigencia que preside el alcalde de la ciudad, Rigoberto Mejía, les pague dos meses de salario que les adeuda.

Según un jugador de Chalatenango que pidió reserva de su nombre, el plantel tomó la decisión de asistir esta tarde a las 4:00 p.m. al estadio Gregorio Martínez para reunirse con la dirigencia del equipo, y de no ver saldada la deuda, no se entrenará. "Si aún no hay paga, no nos vamos a entrenar", afirmó.

La semana anterior el técnico norteño, Misael Alfaro, reconoció que sus jugadores no se entrenaron al menos una vez debido a que algunos no tenían para movilizarse y otros no tenían para comer.

Mucho ojo no tergiversemos los temas AD CHALATENANGO no está en paro, simple y sencillamente ayer y ahora no se trabajo porq no hay ya para viajar y otros ni para comer tienen, pero nadie a hablado de hacer paros!!!

"Son dos meses y esperamos que se solvente pronto, que se acerquen los directivos, no vemos a nadie. Pero aplaudible lo de los jugadores, me voy con eso", dijo Alfaro luego del empate 1-1 con el Municipal Limeño en el estadio Gregorio Martínez, por la fecha 12 del Clausura 2019, este sábado.

El alcalde de Chalatenango criticó los dichos de Alfaro y prometió a través de su cuenta de Twitter solventar pronto la situación, pero no mencionó horas ni fechas, que es lo que quieren los jugadores.

Agradezco a la Noble afición por su apoyo al igual que a toda la junta Directiva jugadores a todos los que formamos parte de esta gran institución. Esta semana se solventarán las deudas tal como se les explicó a todos los jugadores y cuerpo Técnico. Bendiciones — Jose Rigoberto Mejía (@Dr_RMejia) 17 de marzo de 2019