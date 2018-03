Jugadores del Pasaquina están fuera de peligro

Lee también

Arsenio Rodríguez, Erick Villalobos y David Sevilla hijo, jugadores del Pasaquina, recibieron ayer el alta médica luego del accidente automovilístico en una carretera a San Miguel, pero dos de ellos no podrán jugar este domingo el partido contra Águila.Arsenio Rodríguez confirmó que sufrió una herida en el muslo derecho y recibió unas puntadas, por lo que estará inactivo 21 días.“A mi me llevaron al Seguro Social de San Miguel y me suturaron una herida en el muslo de unos tres centímetros y el pecho. También me golpeé las dos rodillas y el médico me recomendo utilizar muletas”, comentó Arsenio Rodríguez.“Estoy agradecido con Dios porque no dio la oportunidad de seguir. Fue un accidente muy grave y fue un milagro de Dios", agregó el futbolistaEl otro que se perderá el derbi migueleño sería David Sevilla, que además de una cortadura en la ceja sufrió un esguince de tobillo.El único que podría tener acción sería Erick Villalobos, que solo reportó une herida pequeña en la frente y un golpe en la rodilla izquierda.El accidente sucedió en el vehículo de Villalobos cuando intentó sobrepasar a otro carro, pero este aceleró y se produjo el choque contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado.“Yo solo sufrí una cortadura en la ceja y un golpe en la rodilla izquierda. Sevilla también tiene una cortadura en la ceja y se dobló el tobillo”, dijo Erick Villalobos.