Jugadores niegan casos de indisciplina en la selección

La selección salvadoreña cierra filas para cuidar la concentración previa a sus dos últimos partidos de Liga de Naciones de la CONCACAF, contra los equipos caribeños de Montserrat y República Dominicana en el Cuscatlán.

Ante los rumores que han surgido en redes sociales sobre supuestas faltas a la disciplina del plantel, cometidas por integrantes del cuadro nacional que, los jugadores Darwin Cerén e Ibsen Castro dieron la cara para brindar su versión.



Lisandro Pohl, director ejecutivo del Alianza, había mencionado en redes sociales y en declaraciones a EL GRÁFICO se había presentado una “situación grave de indisciplina” en la selección, cometidas en anteriores convocatorias.



Cerén, quien es uno de los legionarios de la selección, comentó que es normal que se busquen conflictos en todas las selecciones del mundo.

“De hablar se hablarán muchas cosas, siempre fuera del camerino, pero lo importante es cómo nos manejemos nosotros. A los reglamentos internos no le hemos faltado en ningún momento. Sólo debemos estar conscientes de que no hemos incumplido en nuestra estadía en la selección. Y si la gente va a hacer polémica y a hablar... No solo se genera en la selección de El Salvador, si no también ocurre en todas selecciones del mundo. También ocurre en los equipos”, comentó el volante.

“Lo más importante es que sabemos que no hemos hecho nada indebido y que nuestro único compromiso es hacer las cosas bien y tratar de ganar los partidos que tengamos”, dijo el contención nacional.



Darwin agregó no haber visto a ningún compañero en actos de indisciplina. “Por el momento no he visto a ningún compañero en algo indebido durante la concentración, este grupo ha sido sano y me gusta cómo este grupo se deja guiar.”

Por su parte, Ibsen Castro ignora que haya surgido algún problema en la interna azul: “No sé, la verdad, hay que estar mentalizado en lo que se viene, que son estos dos partidos para bien de El Salvador y del grupo. Son rumores pero estamos concentrados en lo que se viene”.