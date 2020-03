Jugadores que no hablan español en la Primera división

El Clausura 2020 de la Primera División de El Salvador cuenta con 47 jugadores extranjeros repartidos entre los 12 equipos y del 100 por ciento de ellos, solo el 12.7 por ciento (6%) provienen de países donde el castellano no es el primer idioma.

Los jugadores que provienen de países que tienen un idioma diferente al español: Frederick Ogangan (Nigeria), Ricardo Ferreira (Brasil), Jomoul Francois, Jamal Jack y Jomal Williams (Trinidad y Tobago).

En el Clausura también juega Hugo Christophe Bargas de nacionalida franco-argentina, pero el delantero del FAS tiene un buen dominio del español por su rodaje en el fútbol suramericano.

Por tanto, al no compartir el mismo idioma y desconocer casi en su totalidad la cultura salvadoreña, los jugadores extranjeros se las ingenian para poder acoplarse en su trabajo. En muchos casos, estos jugadores se ven obligados a adoptar modismos, palabras, costumbres de El Salvador durante su estancia.

Uno de los nuevos inquilinos del fútbol nacional, es el triniteño, Jomoul Francois, quien desde el 6 de enero está en El Salvador para jugar con el Independiente de San Vicente. Francois no habla español, pero eso no le impide ser pieza fundamental en el equipo vicentino.

"Bien, las cosas van bien", menciona sobre la adaptación al país, donde para comunicarse con sus compañeros de equipo durante los partidos, dice que existen jugadores dominan su idioma y son ellos los que remiten los mensaje del técnico y de los demás compañeros.

"Me llevo bien con ellos (los compañeros), hay 5 chicos hablan inglés y me ayudan mucho. Me gusta El Salvador, su comida, las pupusas, las playas y San Salvador", dice Jomoul Francois, quien en pláticas con El Gráfico revela entre risas que la palabra que más se le ha pegado es "Qué pasó, maje".

Por otra parte, de los seis extranjeros que provienen de países donde el idioma principal no es el español, el más que más tiempo tiene de estar radicado en El Salvador es Ricardo Ferreira, jugador brasileño del Santa Tecla.

Ricardinho, que vino al país en el año 2014, asegura estar completamente acoplado a El Salvador.

"Ya me siento en casa, me siento un salvadoreño, todo lo que tengo, lo que somos con mi familia es gracias a El Salvador, pero aún me falta aprender muchas cosas del país", dijo Ricardo Ferreira, futbolista del Santa Tecla que proviene de Brasil, donde su primer idioma es el portugués.

El brasileño se ha convertido en el máximo goleador histórico de Santa Tecla y gran parte de ese mérito, se lo da a la gente que lo rodea en el país: "Yo voy hablar por mí, la verdad me han tratado muy bien, ellos tienen un cariño muy grande por mí, me llevo bien con todos, los salvadoreños me cuidaron cuando vine, yo solo tengo cosas buenas de los salvadoreños", aseguró.

Ya acoplado al "Pulgarcito" de América, Ricardinho confiesa que adoptó costumbres como cualquier otro salvadoreño.

Los lugares que más frecuento son El Tunco, el Lago de Coatepeque. La palabra que más se ha pegado es "vaya", "vaya, está bien", esa palabra la dijo en todo momento, me acostumbré a hablar todo el día, entonces "vaya" es la palabra que más agarré", dijo Ricardinho.

Por el momento, la nacionalidad colombiana predomina en el balompié nacional con 19 jugadores activos en primera división, le siguen los argentinos (5), uruguayos (5), paraguayos (5). Además, muchos jugadores extranjeros deciden hacer sus vidas en El Salvador y realizan el proceso de nacionalización. Por el momento hay seis nacionalizados activos en el circuito mayor.