Jugadores salvadoreños denuncian insultos de árbitro Walter López

Al menos tres jugadores de la selección de El Salvador se quejaron de haber recibido malos tratos del árbitro Wálter López, de Guatemala, quien dirigió el juego de este viernes, entre Panamaá y El Salvador, por fecha 4 de Copa Centroamericana.Henry Romero, zaguero central, denunció a López. "López es un árbitro descarado, por todo nos sacó amarilla, nos expulsó un jugador. Hemos combatido en contra del arbitraje. La vez pasada, contra Honduras, nos expulsan a dos jugadores. Luego, en el juego ante Costa Rica no nos pitaron un penalti en el último minuto. Es muy cimplicado. En ese sentido, uno termina con una bronca tremenda", apuntó Romero.Por su parte, Richard Menjívar, expulsado ante Panamá, dijo que López lo estuvo amenazando en todo el partido. "Te voy a mandar a la mierda", explicó el jugador en un comunicado que publicó el volante en sus redes sociales.Luego, Rodolfo Zelaya, delantero de la Azul denunció maltratos de López en todo el partido. "Nos cometían faltas y él (López) no las pitaba. Incluso nos insultaba en la cancha, él debe ser profesional. Yo sé que él manda en la cancha, pero eso no implica que nos esté insultando”, explicó Zelaya.