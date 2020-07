Jugadores se despiden del Platense y le desean “pronto ascenso a la primera división”

Buscando un mejor futuro. Los jugadores Mayki Henríquez, Wilmer Novoa y Edgar Valladares, escribieron una emotiva carta de despedida a la afición y directiva del Platense. Se van del equipo en búsqueda de un mejor futuro y superación profesional.

Tras el Clausura 2020, estos jugadores no seguirán con el equipo viroleño para la siguiente campaña y en los próximos días anunciarán sus nuevos equipos.

Henríquez, Novoa y Valladares, destacaron con el Platense al obtener el título de campeón de la liga de plata en el Apertura 2019 y mantenerse invictos y en el primer lugar tras la primera vuelta del pasado certamen.

“Queremos expresar nuestra gratitud por la oportunidad que se nos dio de defender los colores del equipo más importante de La Paz (departamento), damos gracias a la junta directiva, socios, patrocinadores, cuerpo técnico, compañeros de equipo, empleados del club, colaboradores y desde luego, todo nuestro cariño e infinitas gracias a la enorme afición que nos acogió desde el primer momento. No tenemos palabras para pagarles todo lo que han hecho por nosotros”, indica la carta, publicada en las redes sociales del equipo.

MOVIMIENTOS

El Platense anunció que no siguen en el equipo Emerson Monjares, Geovanni Sigarán, Vladimir Bolaños, Manuel Barahona, José Luis Amaya, Víctor Durán, Cristian Gil (colombiano), mientras que renovaron contrato los porteros Elías Ramírez y Herbert Ramos, el lateral derecho Luis Ascenso, Melvin Alfaro, Wilber Arizala, Luis Campos, Isaí Aguilar, entre oros.

Entre las altas reportadas por el Platense, destaca Manuel Otero, Rúsvel Saravia y Jonathan Palma.

Añadió la carta que “por ahora tenemos que continuar con nuestras carreras deportivas en otra liga, pero no queremos partir sin antes darles las gracias y desearles éxitos, merecen llegar a la primera división. Por siempre agradecidos con el Platense”.

El delantero Edgar Valladares, admitió que tiene una oferta para jugar el próximo Apertura 2020 con un equipo de la primera división.

Nuestros ex jugadores Mayky Henriquez Leal, Jonathan Novoa y Geovany Valladares se despiden de nosotros con esta emotiva carta.

Las puertas de nuestra casa plateada estarán siempre abiertas para ustedes, Gallos.

Gracias por tanto. �������� pic.twitter.com/vwnt0PyQP7 — Club Deportivo Platense (@cd_platense) July 6, 2020

Valladares, de 30 años de edad y mejor conocido en la liga de plata como "Lodo", marcó cinco goles en ocho fechas del pasado Clausura 2020 con el Platense, se perfilaba como aspirante al título de máximo goleador del certamen, cuando la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) canceló el torneo por la pandemia provocada por el coronavirus.

Dijo que “gracias a Dios, me ha salido una oportunidad de jugar en la primera división, veo la posibilidad si me voy para la liga mayor o me quedo con el Platense. Me han dado las cosas en la segunda división y porque salí campeón con el Platense (Apertura 2019) y porque en el Clausura 2020 venía haciendo bien las cosas, por eso es que tengo esta oportunidad de llegar a la liga mayor”.