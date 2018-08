Jugadores y cuerpo técnico del Firpo se declaran en huelga

Cuerpo técnico y jugadores del Luis Ángel Firpo lanzaron hoy un comunicado en el que exponen la difícil situación que sobrellevan en el torneo Apertura 2018, debido a lo que ellos califican como "falta de apoyo de la dirigencia del equipo usuluteco".

Entre los puntos expuestos por el plantel pampero está la falta de recursos para la pretemporada y los entrenamientos, el problema de no tener una cancha donde entrenar y la falta de implementos deportivos.

El defensa Giovanni Zavaleta confirmó la veracidad del comunicado de prensa y reveló que tomaron la decisión de hacer todo público debido a que el presidente del equipo, Modesto Torres, sigue sin atenderlos.

"El profesor (Jorge) Calles nos comentó que se darían a conocer los problemas que nos están afectando en lo extradeportivo. Todos los jugadores estamos de acuerdo con lo que allí se señala. El señor Modesto Torres quedó en llegar este martes a Nejapa pero nunca apareció. Siempre es la misma historia. Lo menos que podía hacer era acercarse porque ya cumplimos el mes de trabajo y debíamos cobrar", expuso el zaguero.

SIN COMIDA, SIN CASA CLUB Y CON DEUDAS

Por su parte, el entrenador Jorge Calles argumentó que esta es una forma de poner un alto a la crisis del equipo, que para ellos ya alcanzó niveles insostenibles.

"No podemos seguir escondiendo las mentiras del presidente de Firpo. Lastimosamente no ha asumido su responsabilidad. Hay jugadores como (Rodrigo) Brito y (Anthony) Roque que no han cobrado dinero del torneo pasado. A la actual plantilla se le debe pretemporada y un mes del torneo. No es agradable decirlo. Me enteré que por radio mencionó que está en pláticas con dos entrenadores extranjeros, cuando según él no tiene ni para pagarnos. De seguro quiere que nos desesperemos y renunciemos, pero no lo haremos. Tenemos contrato firmado y cuando ya no nos necesite, debe finiquitarnos", declaró el entrenador.

Calles dijo que la directiva del equipo solo les ha dado una cena después de un partido y que después de eso toda la alimentación, aún después de los partidos, corre por cuenta del plantel y aficionados .

En el comunicado de 560 palabras, el Firpo revela todas las precariedades.

“No disponemos de un lugar fijo para nuestro entrenamiento, toca a diario buscar prestado lugares para entrenar a través de personas o alcaldías que nos brindan su ayuda únicamente si tiene el espacio libre. Es el profesor Jorge Calles quien por sus amistades y gestiones consigue donde entrenar”, explica la carta.

También ahonda en las condiciones en las que viven los jugadores extranjeros y las dificultades para llegar a los partidos.

“La alimentación es irregular por falta de pago. Aficionados y gente altruista nos ha apoyado con varios tiempos de alimentación. En su mayoría le llaman al profe Calles para que él autorice que los aficionados puedan llegar a la casa club y darnos alimentos”, expone la carta.

Firpo está en el último lugar del Apertura 2018 con tres puntos de 18 disputados. El único triunfo del cuadro taurino fue en la fecha cuatro, al imponerse 1-0 al Sonsonate.

“Ya no tenemos para gasolina, comida y otras cosas que nos afectan para realizar las sesiones de entrenamiento. De las seis fechas que se han jugado solo después del gane ante Sonsonate hubo alimentación”, expone el documento filtrado a los medios.

Por todo ello los jugadores aseguran que a partir de este miércoles 29 de agosto dejarán de entrenar y solo se presentarán a los partidos.