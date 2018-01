Jugadores y cuerpo técnico demandan al Once Municipal por deudas

El cuerpo técnico del Once Municipal, junto a un grupo de jugadores, demandaron este día a su dirigencia ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), debido al incumplimiento de pago salarial que corresponde al mes de diciembre.

EL GRÁFICO contactó telefónicamente a Daniel Ávalos, preparador físico del equipo, quien explicó la deuda salarial que arrastran del pasado mes de diciembre. También confirmó su despido, el de Iván Ruíz, técnico del equipo, y de Fredy Carranza, preparador de porteros.

"Este día fuimos a la FESFUT a interponer la demanda. En total lo realizamos 13 personas (3 del cuerpo técnico y 10 jugadores). Nosotros lo que queremos es que se nos reconozca el aporte y el trabajo que le brindamos al equipo", indicó Ávalos.

Según Ávalos, el cuerpo técnico junto a los jugadores a los que no se les ha finiquitado su salario quisieron sentarse con el presidente del equipo, Omar Maldonado, para llegar a un acuerdo, pero éste no acudió al llamado que le hicieron.

"Nosotros queríamos una respuesta del por qué no se nos había cancelado. No la tuvimos y por eso acudimos a la FESFUT. Nosotros quisimos arreglar este problema de una manera verbal, pero se nos dijo de que no había dinero", indicó.

Por el momento el Once Municipal no tiene un cuerpo técnico para el próximo Clausura 2018. Tampoco cuenta con una plantilla completa debido a los despidos de los jugadores Cristian Valencia, Elmer Martínez, Oswaldo Méndez, Marvin Molina, Jonathan Palacios, Andrés Vallecilla, Marvin Morales, Fredy Mancía y Michael López.