"Jugar con Messi potenciaría a Lautaro"

Carlos Pablo, presidente de Liniers de Bahía Blanca, club en el que se formó Lautaro Martínez, dijo a Efe que, a pesar de que preferiría ver al 'Toro' con la camiseta de River Plate o del Real Madrid, el Barcelona es el equipo "adecuado" para el delantero porque jugar con Lionel Messi lo "potenciaría".



El directivo calificó al atacante del Inter, que estuvo alrededor de diez años en las divisiones inferiores del equipo bonaerense antes de pasar a Racing Club, donde debutó, como "un hijo más de la institución".



Además, explicó para qué utilizaría el club los millones que podrían recibir de una eventual venta del delantero.



Pregunta: ¿Qué recuerdos tienen de Lautaro Martínez en el club?







Respuesta: Es un hijo más de la institución como tantos que se han ido. En este caso hemos tenido la suerte, o mejor dicho fue mérito de él, que trascendió mucho más allá de las fronteras. Es un chico que siempre tuvo en mente la humildad, el trabajo y el esfuerzo como una guía para el objetivo de ir a jugar afuera y eso lo llevó a tener la realidad que tiene.











P: ¿Tiene usted un especial cariño por el Barcelona o preferiría que fiche por otro equipo?







R: Me gustaría más que vaya a jugar a River, pero bueno (risas). O al Real Madrid, porque soy hincha del Real Madrid. Lo del Barcelona es muy bueno para él porque va a estar jugando en el equipo en el que juega el mejor del mundo. Tener a (Lionel) Messi al lado, con la posibilidad de compartir vestuario, lo potenciaría para la selección.







Por eso el Barcelona es más adecuado que ir a jugar a otro club. Si vamos al caso yo soy más pro Real Madrid que Barcelona, pero uno lo mira de afuera, lo ve de afuera. Será lo que tenga que ser en función a lo que él quiera y lo que ofrezca cada uno de los clubes. La clave del Barcelona es que va a estar jugando con Messi.











P: ¿Qué fin le darían al dinero que les ingresaría por una eventual venta de Martínez?







R: Tenemos definido un plan de obras en el club que ya se están llevando adelante con el dinero de la primera transacción que están básicamente volcadas a mejorar toda la infraestructura del fútbol y de otras disciplinas. Creemos que la infraestructura es el elemento básico para poder desarrollarnos como institución, tener más socios, tener más disciplinas y poder ofrecerle al socio un montón de servicios que hoy se ofrecen de forma deficiente.











P: En varios medios se menciona la voluntad de construir una escuela con ese dinero.







R: Lo de la escuela que salió en un diario español fue un comentario más que yo hice dentro de toda la nota, no era la columna vertebral, pero se ve que la repercusión fue importante y mucha.







La escuela o el instituto educativo creemos que sería un salto de calidad definitivo porque el club podría brindar toda la actividad deportiva y complementaríamos con la función social, de educación que permitiría tener a un chico cerca de la institución muchos años. Es una expresión de deseo.











P: ¿Hacen estimaciones de cuánto dinero podría recibir el club teniendo en cuenta los valores que se manejan para el fichaje?







R: Siempre digo que a nosotros no nos gusta hablar de cifras y más en este caso que no tenemos una participación directa. Tenemos los derechos de formación, el mecanismo de solidaridad, del 1.59% del total del pase y nos quedamos con un porcentaje de la plusvalía de Racing. Ese porcentaje depende del valor total de la venta final.







Es muy difícil calcular cuánto dinero. Pero si se da esta transferencia es igual de importante o más que la primer transferencia en cuanto a los ingresos que pudiese tener el club.











P: ¿Habló con Martínez recientemente? ¿Le contó sobre las obras que planean hacer con el dinero de un eventual fichaje?







R: Hablé hace 20 días y no hablamos nunca del tema del pase porque es un tema que no quiero charlar con él para no incomodar. No corresponde porque nosotros la miramos de afuera esta operación, con un interés económico y personal provocado porque queremos que le vaya bien, pero él sabe perfectamente lo que estamos haciendo y lo que queremos ir modificando.











P: ¿Hay alguna otra cuestión referida a la venta de Martínez que usted considere importante?







R: Todos se interesan o quieren saber el tema de plata, yo creo que lo importante, o lo que hay que reflejar, es que siendo un club del interior del país se puede llegar a tener un ingreso importante que permita cambiar la realidad de la institución. Las instituciones de Buenos Aires tienen su poderío, su peso, y muchas veces los del interior la vemos pasar.







Nosotros logramos hacer un convenio con Racing muy interesante. Le haría bien a todo el deporte que este caso se replique con chicos en situaciones parecidas porque eso implica que esos clubes del interior puedan ser más fuertes y podamos ofrecer mejores condiciones para que haya más Lautaros.











P: ¿Qué se necesita para que haya más jugadores como él?







R: Los jugadores no salen por arte de magia, salen por trabajo y por condiciones para poder entrenar adecuadas. Para lo cual necesitas plata para tener buenos profesores, capacitarlos, tener buenos pisos, luz y demás. Si todo el mundo se diese cuenta cómo son las cosas y ayudarían a los jugadores del interior del país estos clubes darían mejores jugadores todavía para los clubes de Capital (Buenos Aires) y sería mejor negocio para todos.

