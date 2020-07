Julio Martínez: "El gol en el Azteca es el más hermoso que he hecho"

Después de su retiro, allá en 2014 cuando tenía 28 años de edad, Julio Martínez viajó a Estados Unidos para comenzar prácticamente una nueva vida. Dejó el fútbol profesional en una de las decisiones más difíciles que tuvo que realizar y se ha dedicado a trabajar "en lo que te dé para vivir".

Fue jugador de primera división en el Metapán, Alianza, Águila, entre otros, y tuvo un gran paso en la selección nacional. Sin duda alguna, el partido que más lleva en la memoria es la victoria de la selección 2-1 frente a México el 6 de junio de 2009. Sale en cada conversación con algún salvadoreño, con su familia y en alguna tertulia salen a relucir los goles de Julio Martínez ante el conjunto azteca. "Hasta se me enchina la piel", dice con mucha impresión.

Trabaja en una compañía que se dedica al mantenimiento de aires acondicionados. Tiene muchos años ya trabajando en este rubro y hace también sus encargos por cuenta propia. Dentro de sus planes a corto plazo tiene en mente formar una escuela de fútbol y de momento se encuentra sacando los estudios y en un momento espera tener los permisos

¿Después de tu retiro, a qué te dedicas?

Sigo ligado al fútbol, de eso viví y siempre estoy pendiente. Trabajo aquí. Cuando uno se viene debe trabajar, la vida no es fácil, muchos piensan eso pero nada que ver. Trabajo para una compañía de Aire Acondicionado gracias a Dios ya tengo varios años en eso también hago mis trabajos por cuenta propia. Es como tener tu propia compañía y sí, siempre estoy pendiente del fútbol. Es algo que jugué, lo viví y sigo ligado a eso.

¿Cómo has pasado esta situación de la pandemia?

Muy difícil la situación también porque la gente no siente esa necesidad de tomar las precauciones, por eso se ha alargado mucho más en los últimos días es cuanto más la gente se ha infectado de eso y es difícil. Si todos pusiéramos de nuestra parte, creo que ya fuera disminuyendo. En lo personal nos hemos cuidado junto a mi familia y todos estamos bien

¿Estás activo en alguna liga?

Aquí hay diferentes ligas y yo estoy en una semiprofesional porque la mayoría de los que estamos ahí, ya hemos jugado de manera profesional. Hay jugadores de colegios, universidades que tienen para dar mucho más. El fin de semana es de puro fútbol, hay una liga que se llama Santaneco porque la mayoría son salvadoreños. También está una que se llama Morazán y otra La Premier.

¿Hablas con la gente de tu paso como jugador, qué se te viene a la mente al recordar esa etapa?

Por supuesto, lo recuerdo todo. Es algo que me llevaré hasta que no exista. Es bonito, tengo recortes, videos que me recuerdan mi paso, también en las redes sociales la gente me etiqueta en algunos datos y todo eso. El partido que no olvido es la victoria ante México.

El 2-1 ante México ¿que te recuerda?

Ese partido lo tengo grabado, me recuerdo de todo. La piel hasta se me pone china. Fue algo muy bonito, la gente se volvió loca con ese partido. Me sentía motivado desde que me levanté ese día que íbamos a jugar. Mi mentalidad estaba en el juego, veía los reportajes en la televisión y veía el esfuerzo de la gente de llegar temprano al estadio. Ya mi mentalidad estaba de lleno en el partido Uno siempre quiere anotar goles y vivir todo eso. Fue un gol importante para nosotros.

En el estadio Azteca también anotaste. La pusiste en el ángulo.

Ese gol en el Azteca es el más hermoso que he hecho. En León (club mexicano) también hice otros pero ese ante México es el que está en mi memoria. Fue curioso porque cuando hicimos el reconocimiento, la mayoría estábamos haciendo tiros libres y nadie podía patear bien el balón. Era raro, no encajaba bien. Ya en el partido, yo le dije a Ramón Sánchez, espera, calma, voy a intentarlo yo. Desde que agarré la pelota y tenía fe, le pegué y nunca creí que se iba a meter ahí, incluso cuando va en el aire hace una parábola bien rara y pues se metió.

El Metapán fue tu vitrina en el fútbol nacional, entiendo que incluso descartaste una oferta de FAS.

Con Metapán marcó el inicio y cabe mencionar unos meses antes de mi llegada, tuve la oferta de ser jugador del FAS pero lo dude. En ese momento ellos tenían un mejor equipo la verdad, no voy a jugar aquí y lo que quería era estar en la cancha. Así que mejor opté por irme con el Metapán. Me dieron la oportunidad de darme a conocer. Fui campeón con ellos y es algo que marcó. Siempre recuerdo mi paso con ellos, fue algo importante en mi carrera.

Tras tu paso con selección se te dio la oportunidad de llegar al León de la segunda división de México ¿Qué faltó para tener un buen paso?

Faltó algo para consolidarme. Llegaron las lesiones, justamente Contra Costa Rica en la Copa Oro (2009) y me fui a México. La verdad siento que se fue una gran oportunidad porque era mi momento para destacar fuera del país, estaba en lo alto de mi rendimiento y se derrumbó todo. Es el riesgo que uno tiene en esto.

El Alianza fue tu regreso al país.

En Alianza en el principio todo fue bien, estaba tranquilo. Pero luego las cosas fueron cambiando y la directiva como que hay personas que querían manejar al equipo. Roberto Gamarra era el técnico, fuimos campeones, pero no me sentí cómodo, casi no jugaba y ahí alto estaba pasando y no me decían nada. Tomé la decisión de irme.

¿Cómo viviste tu paso por la MLS?

Llegué con mucha ilusión pero después pasaron cosas. Carlos de los Cobos era el entrenador del club pero creo que en un momento como que perdió la confianza en mí. No me ponía a jugar a veces y en otras era titular pero luego me sacaba. Había algo ahí y le pedí explicaciones sobre por qué no jugaba, qué me faltaba pero no me decía nada.

¿Cómo viviste cuando te sancionaron en la selección, tanto por no presentarte a una convocatoria como cuando te acusaron en el tema de amaños?

Lo viví complicado y molesto. Me acusaron de algo que no había hecho y ni sabía de eso. La selección es un equipo porque ahí está lo mejor del país, siempre hay grupos de jugadores pero no puedes creer que ahí están planificando algo.

¿Nunca viste algo fuera de lo normal?

Nunca me lo imaginé, nadie piensa que alguien puede estar planificando algo así, me sentí incómodo, molesto porque hay personas que hay para hacer daño, pero me sentía tranquilo porque no había hecho nada. Mi conciencia estaba tranquila.

Después de tu castigo ya no regresaste al país.

Ya no quise regresar al país por algo diferente. Me amenazaron cuando yo estaba en el Águila, me empezaron a llamar (extorsionar) y entonces le renuncié al (entonces) presidente Julio Sosa y le dije que aunque no lo aceptara yo me iba porque no iba a esperar a que me pasara algo a mí o a mi familia.

¿Fue un retiro prematuro?

Fue un retiro obligado. Yo apenas tenía 28 años, quién se va a querer retirar a esa edad, es la etapa en donde mejor estás, ya había madurado. Fue una etapa difícil pero tenía que hacerlo.

¿Sentías que eras de los mejores jugadores en ese entonces?

No me sentía así. Mi familia es muy humilde y sabía de dónde venía, el fútbol a mí me costó, a veces no tenía ni para el pasaje para ir a los entrenamientos. Fue algo que me costó y me fui adaptando, pero nunca me sentí así que andaba en las nubes, siempre tuve un perfil bajo, humilde, con los pies en la tierra pensando en querer hacer más.

¿Estás pendiente del fútbol nacional?

Por supuesto, siempre veo los partidos que transmiten. Voy a ver a la selección cuando vienen acá, voy a saludar al profe, a los jugadores. Más que uno ha jugado, entonces estamos pendientes de eso. También me pongo a pensar que tengo gas para jugar. Me sentiría bien dando lo mejor de mí, haciendo lo que más me gusta.

¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

Mi sueño es tener mi escuela de fútbol y espero algún día establecerla. Me voy a mover de California a Houston, ya le contacté ahí con Eliseo Quintanilla, Rudis Corrales que está por allá para ver qué podemos hacer por ahí, pero antes voy a sacar mi carnet de entrenador. En un futuro también dirigir de manera profesional.