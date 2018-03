Jurgen Klinsmann, ¿amuleto de los Estados Unidos ante El Salvador?

Lee también

En noviembre del 2016 el alemán Jurgen Klinsmann dejó de ser el entrenador de la selección mayor de Estados Unidos después de 98 partidos dirigidos y 55 victorias. Sin embargo, su relación con los combinados de ese país no se terminó.Hoy el entrenador estará en el estadio Nacional de Costa Rica para el juego entre la selección sub 20 norteamericana y su par de El Salvador. El motivo no es otro más que ver en acción a su hijo, Jonathan, quien defenderá la portería de Estados Unidos.Klinsmann hijo está en su segundo año en la Universidad de California y ha destacado constantemente en los campamentos de entrenamiento previos al premundial de la CONCACAF, donde se ha ganado el puesto de titular en la competencia que lleva con el también guardameta JT Marcinkowski.Pero Jonathan Klinsmann no es el único jugador que llama la atención en el plantel estadounidense, puesto que también sobresalen Marlon Fossey y el mediocampista Luca de la Torre, ambos reservas del Fulham del Campeonato de Inglaterra. Los tres serían titulares este viernes en el choque que El Salvador debe ganar por diferencia de tres para avanzar al mundial de Corea del Sur.