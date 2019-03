Justin Portillo: "Ojalá jugar en la MLS me acerque a la selección"

El mediocampista salvadoreño-americano Justin Portillo es el cuarto jugador de raíces cuscatlecas en firmar contrato para esta campaña de MLS estadounidense. Esta semana fue anunciado como nueva incorporación del Real Salt Lake, tras ser el MVP del equipo filial.

Portillo tiene larga historia en la segunda liga más importante de Estados Unidos, la USL, en donde jugó con dos equipos, el Charleston Battery y el Real Monarchs, y se consolidó como titular en ambos. Hoy, con su primera oportunidad en MLS y los focos sobre su persona, el hijo de padres salvadoreños reafirma su sueño de jugar con El Salvador.

El año pasado jugabas con el filial del Real Salt Lake en USL, el Real Monarchs, ¿pero cómo se declinaron por llamarte al equipo de MLS?

Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con los Monarchs (en la USL) y un año con ellos me ayudó mucho. El primer equipo tiene buena relación con los Monarchs y ven siempre los partidos y tienen a alguien viendo nuestros entrenamientos. Jugué una buena temporada y ellos me llamaron a pretemporada con el primer equipo. Jugué bien y me hablaron.

¿Fuiste el único del Monarchs en subir al primer equipo?

Cada año suben al menos un jugador (al Real Salt Lake). Llamaron a tres o cuatro de nosotros a pretemporada y fui el único que firmaron. Esta temporada marqué dos goles, di seis asistencias... yo no soy muy goleador, con los Monarchs jugué como 'cinco', frente a la defensa, ganando balones y buscando pases filtrados.

Hace dos años, en nuestra primera entrevista, comentaste que este era uno de tus sueños: jugar en MLS, ¿cómo te sientes por conseguirlo?

Se siente muy bien, para mí y mi familia, desde que estaba niño y entrenaba con mi papá (nacido en San Miguel)... los partidos a los que me llevaba mi mamá (originaria de Olocuilta), todo el dinero que gastaron ellos en mí para poder jugar en MLS... este día es bueno por todo eso, no sé, hace tiempo que vengo jugando y la oportunidad me llegó y espero disfrutarla.

Serás el cuarto salvadoreño en MLS esta temporada, junto a Rodolfo Zelaya, Darwin Cerén y Andrés Flores, ¿qué tanto conocés de la trayectoria de tus compatriotas?

No los conozco en persona, pero miro algunos de sus partidos y juegos de la selección y para mí son grandes jugadores y ojalá algún día llegue al nivel en que ellos están jugando y ojalá pueda conocerlos.

En la MLS estarás en el centro de los focos si juegas y eso puede abrir los ojos de visores allá y en El Salvador. ¿Sigues con ese sueño de jugar con la selección nacional?

Claro, todavía es un sueño mío jugar para la selección. Ojalá que firmando con la MLS me pueda ayudar a jugar ahí, todavía sé que hay trabajo que hacer. Solo porque firmé no quiere decir que voy a jugar. Necesito unos juegos y ojalá haciéndolo bien, y si los técnicos me ven, pueda ganar partidos en la MLS y ganarme un puesto en el equipo.

Aparte de llegar a selección, ¿qué otros objetivos te has trazado?

Ojalá pueda ganarme un puesto en el equipo, que pueda jugar cada semana en los partidos y los técnicos me den confianza y así ojalá poder llegar a la selección. Es un sueño mío y de mi familia. Mis padres, tíos, tías, primos, todos nacieron allá (en El Salvador) y miran los partidos de la selección. No solo para mí, también para mi familia es un sueño llegar a la selección.



FICHA

Nombre: Justin Portillo

Data: Nueva Orleans, 9 de septiembre de 1992

Posición: Centrocampista

Equipos: Coastal Carolina Chanticleer's (NCAA, 2011-2013), Charleston Battery (USL, 2014-2017), Real Monarchs (USL, 2018), Real Salt Lake (MLS, 2019)

Partidos esta temporada: 32 (30 de titular, dos goles, seis asistencias; MVP del Real Monarchs)