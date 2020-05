Karen Landaverde, futbolista salvadoreña que relata como vive el confinamiento en España

En 2018, Karen Landaverde se convirtió en una legionaria más del fútbol salvadoreño y su destino fue España, donde viajó con el afán de crecer en su experiencia tras un paso por Argentina y el Alianza Woman. Charló con EL GRÁFICO sobre cómo sobrelleva esta experiencia deportiva pero también ha sido testigo de primera mano de cómo el COVID-19 puede causar estratos.

Ese país ibérico ha sufrido el impacto de la pandemia siendo uno de los más afectados en todo el mundo con más de 220 mil infectados y más de 26 mil fallecidos. La salvadoreña intenta alejarse de las noticias "porque causa mucho estrés" y ha tenido que poner pausa a sus quehaceres futboleros, aunque mantiene los entrenamientos en casa debido a la cuarentena que ahí se vive también. Karen comparte lo que ha vivido en unos primeros meses del año que han sido difíciles para ese país pero que ahora empiezan a ver la luz.

"Estamos un poco agobiados por todo lo que pasa, un poco desesperada pero tratando de ser fuerte para que todo esto pase y volvamos a tener fútbol. Mientras, en casa paso haciendo ejercicios, de leer, de mantener mi mente ocupada", comentó.

Karen Landaverde, futbolista salvadoreña que desde el 2018 juega en el fútbol de España, ahora viste los colores del CD Burgos.

Karen vive en la ciudad de Burgos, al norte de Madrid, cerca de Bilbao, y ha visto cómo esta pandemia cambió el ritmo de vida de las personas. "He tratado de no ver noticias porque me agobia más, pero puedo decir que en España ha tocado mucho a esta ciudad. Aquí en la provincia de Castilla y León ha sido también de los afectados aparte de Madrid y Barcelona. La gente ha respetado la distancia social y son más conscientes que esto afecta y que lo que más queremos es salir de esto. Para mí ha sido duro pero últimamente he optado por no ver tantas noticias sino enfocarme en prepararme y esperar que esto pase ".

Ahora hay una nueva fase para que la gente pueda salir a realizar ejercicios junto a su familia. El Gobierno español permitió en los primeros días de mayo esta apertura y también el fútbol ya da signos de regresar. De hecho, esta semana clubes de la primera, como el Real Madrid y el Barcelona, tuvieron su primer acercamiento a las instalaciones deportivas. Esto da una esperanza y de acuerdo con la salvadoreña, aporta oxígeno entre todo lo que se ha vivido.

"Ahora ya se puede salir por una hora al día para que las personas puedan hacer ejercicios así como deportistas. Esto ha sido bueno para que las personas puedan tener un poco de respiro sobre toda esta situación que se ha vivido. Ahora estamos enfocados en que podamos salir adelante, con responsabilidad ", destacó.

Su experiencia

Karen sabe que el fútbol femenino tiene otras dimensiones fuera de las fronteras salvadoreñas. Lo empezó a vivir en el 2015 cuando militó en River Plate de Argentina, en cuya experiencia le abrió los ojos sobre cómo el deporte es respetado y requiere de mucha preparación y disciplina.

Fue en 2018 cuando tuvo la oportunidad de tomar nuevamente las maletas y cruzar el Atlántico para llegar a España, en donde militó en el Ejido y ahora juega para el CD Burgos en donde disputaba la temporada 2019-20 pero que debido a la pandemia se ha suspendido. Ve estas oportunidades de estar en el extranjero como "un regalo de Dios" porque en El Salvador no hay mucha proyección en la rama femenina. Ahora le toca dar ese empuje para abrir brecha y que vean el talento que posee.

"Se vive de otra manera. El fútbol es un trabajo y en el caso del fútbol femenino es bien respetado. El nivel físico es diferente. En El Salvador hay mucha diferencia y es más espontáneo mientras que acá es más trabajado, se cuida cada detalle, la preparación y todo", comentó.

"He tenido que cambiar mi estilo de juego, ya no puedo sostener tanto el balón porque hay jugadoras muy rápidas y fuertes y tenemos que adaptarnos a este ritmo. Jugar de primera, ser sincronizado y ahora que estoy en otra categoría (en primera nacional) hay mucha juventud y me toca jugar con cabeza, con experiencia, ha sido muy exigente pero me gusta y he estado muy contenta", relató.

Entrena todos los días, en muchas ocasiones a doble turno, la exigencia le obligó a prepararse más para estar al ritmo de sus compañeras. "Quiero seguir acá, llegar lo más lejos y seguir con esta experiencia", agregó. Landaverde firmó contrato por un año y en la próxima semana de reunirá para ver sus opciones de renovar.

La salvadoreña destaca que si bien los niveles en España y otros países que le apuestan mucho al fútbol son muy altos, asegura que hay otras nacionales que pueden dar la talla. "Siempre he dicho que talento hay y falta apoyarlas. Creo que cualquiera de ellas puede triunfar y lo bueno es que muchas están jóvenes, como por ejemplo Brenda Cerén. Lo bueno en su caso es que tiene representación, tiene a sus hermanos (Darwin y Óscar) como estandarte. He hablado de muchas de mi país incluso, pero hace falta que alguien las impulse", dijo.

Dentro de las jugadoras que ha visto gran calidad se encuentra Francisca González a tal punto de señalarla como "la mejor jugadora en El Salvador". Karen la recomendó en España, a su equipo anterior pero no se pudo dar su llegada.

Karen Landaverde tiene mucha experiencia en el fútbol femenino y su paso en España ha sido de gran experiencia a tal punto que desea mantenerse en activo. Espera que pronto se pueda volver a la normalidad pero mientras eso ocurre, debe guardar la cuarentena. La salvadoreña ha estado en diferentes procesos de selección nacional y espera seguir con esto que tanto le apasiona.