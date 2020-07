Kevin Berríos: "Estamos con ganas de jugar"

Mientras no se tome una decisión definitiva sobre si habrá o no una nueva temporada en la primera división, el plantel del Águila sigue en sus trabajos de manera remota. En el caso del defensor Kevin Berríos, las expectativas son grandes para que haya fútbol tanto en lo económico como en la salud mental.

Este jugador emplumado reconoce que en el Clausura 2020 no tuvieron el mejor rendimiento al finalizar en la octava posición de la tabla, lejos de los puestos de clasificación. Ahora, la mirada está en que se den las condiciones para la realización de la nueva temporada debido a que lo económico ha sido un aspecto difícil de sobrellevar al no tener un salario fijo.

"Si se realiza el torneo con los formatos en que se está manejando, cada partido será una final. Nosotros como equipo grande queremos estar en los primeros lugares. Sobre los fichajes que han llegado me han parecido muy bien, los conozco y sé lo que nos vendrán aportar. Tienen mucha experiencia y eso es importante y estamos con ganas de jugar", expuso.

Luego de ser campeones en el Clausura 2019, el Águila quedó eliminado en cuartos de final en el siguiente torneo y para este año, la cosa fue similar. "El torneo pasado no tuvimos una explicación de qué pasó, no entendíamos por qué no se daban los resultados. Me quedo con el buen sabor que teníamos un grupo sano", agregó el zaguero.

Berríos ha administrado de la mejor manera los ingresos que tuvo este año en su paso con los emplumados. Ha tratado de economizar lo más que ha podido pero para su fortuna ha tenido el apoyo de su familia con quienes ha pasado en este periodo de emergencia.

Reside en el cantón El Amate, cerca de San Miguel, y reportó que no tuvieron mayores inconvenientes en las pasadas lluvias ni con el COVID-19, pues "nos organizamos bien y la gente entendió que debemos cooperar" para no verse afectados por la pandemia.

"Pasamos esto de la mejor manera. No es lo mismo que estar en una cancha, pero es un paso importante. Cerca de mi casa hay una cancha y he hecho trabajo con balón", expuso Berríos sobre el trabajo que tiene el plantel migueleño a través de la plataforma Zoom para hacer ejercicios. Si bien el mismo jugador reconoce que no es lo mismo que trabajar juntos, este acondicionamiento físico le ha servido para calmar la ansiedad.

El defensor de 22 años inició su carrera profesional con el Dragón en donde estuvo en las categorías menores. Ya en el Águila se encuentra desde que formó parte de las reservas en el 2016 y un año más tarde ya estaba con el equipo mayor esperando la oportunidad de ver minutos en la primera división. "Ese es uno de mis deseos, ser titular. Todos nos trazamos metas y en mi caso quiero ser campeón con este equipo", expuso.

Anotó su primer gol con los emplumados el 15 de febrero de este año en el 1-1 frente a El Vencedor. "Eso me dio mucha confianza para encarar el resto del torneo. Quiero aportar siempre que pueda", finalizó.