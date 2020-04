Kevin Carabantes: "Siento que tuve un buen debut en FAS"

Kevin Carabantes fue una de los rostros nuevos que mostró FAS en el Clausura 2020 y a juicio del portero nacional no lo hizo mal en la interna tigrilla donde compartió créditos con el santaneco Nicolás Pacheco y con el oriental Wilberth Hernández.

"El medio torneo que logré jugar con FAS lo valoro bien, para ser mi primer torneo es aceptable aunque creo que pudimos haber dado más, mi debut con Alianza fue un partido bravo, jugué cinco partidos de los cuales gané tres y perdí dos, ante Alianza y ante Sonsonate, siento que al final ha sido bien mi primer torneo en FAS ya que también solo recibí cinco goles", afirmó el jugador chalateco.

Acerca de sus falencias y lo que a su juicio le hizo falta hacer en la portería de FAS, Carabantes es crítico con su labor en la interna tigrilla, aunque se guardó ls cosas que debe mejorar.

"Siento que me faltó algo, estuve cómodo por el respaldo del equipo y de la gente, no salí mal evaluado en los cinco juegos por parte del profesor (Carlos) Rivera (preparador de porteros de FAS), por lo demás hubo cosas que hay que mejorar y que me las guardo para no darle motivos a la gente que me critique sin fundamento, lo que sí haremos es tratar de mejorar esas cosas en que fallé", destacó el jugador.

Pese a todo, Kevin Carabantes manifestó a Deportes LPG que se sintió a gusto en un equipo grande como es FAS.

"Me sentí cómodo en el equipo, me dieron buena bienvenida, el apoyo de la gente fue fundamental y ahora que se avecina una nueva temporada tenemos el tiempo suficiente para mejorar nuestras cosas y aceptar los cambios que se están dando dentro del equipo, el hecho que Wilberth (Hernández) se haya ido solo puedo decir que le deseo lo mejor, nunca se quejó, nunca renegó y ahora que estará en la portería de Santa Tecla le deseo lo mejor del mundo ya que tiene cualidades para ser portero titular en cualquier equipo, por el momento la dirigencia ha dicho que estaremos con (Nicolás) Pacheco defendiendo la portería de FAS", afirmó.

Carabantes no ha perdido tiempo en esta cuarentena domiciliaria ya que confesó que está haciendo actividades de reactivación para mantenerse en forma y que el retorno a las canchas no lo sorprenda.