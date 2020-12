Carabantes fue convocado de emergencia, pero no pudo viajar

El guardameta de FAS, Kevin Carabantes, no pudo viajar ayer hacia Miami, Florida para incorporarse de último momento a la concentración de la selección en Fort Lauderdale y ser parte de la nómina de El Salvador en su amistoso de esta noche ante su par de los Estados Unidos.

La FESFUT solicitó de manera formal a la dirigencia de FAS facilitara la salida del portero de origen chalateco hacia los Estados Unidos, así lo externó Guillermo Morán, actual presidente del equipo tigrillo.

“A nosotros se nos solicitó (ayer) de parte de la FESFUT todas las facilidades para que Kevin ( Carabantes) pudiera viajar hacia Miami para incorporarse al llamado de la selección, pero desconocía que el jugador no haya logrado viajar por el tema de la prueba médica. Nosotros colaboramos en eso y le brindamos el permiso correspondiente para que viajara; si al final no logró hacerlo es algo que hasta el momento me estoy dando cuenta”, respondió el dirigente.

Información recabada desde Miami señala que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSoccer) había autorizado a El Salvador convocar a otro jugador para el partido de esta noche en el estadio Inter Miami CF pero con la condición que el jugador llegara a la ciudad de Miami en horas de la madrugada de este miércoles con la prueba PCR en la mano, algo que el jugador no pudo concretar porque dicha prueba se la darían muy tarde, aparte que no logró conseguir un vuelo directo hacia Florida que llegara a medianoche, por lo que el portero de FAS no pudo viajar.