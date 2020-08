Kevin Carabantes, fútbol y venta de guantes

Con o sin pandemia por coronavirus, el portero de FAS, Kevin Carabantes inició su emprendimiento fuera de las tareas del fútbol. Lo hizo en un terreno en el que casi posee la insignia de experto.

Desde hace un año , un foco alumbró en el cancerbero para buscar sacar el máximo provecho al patrocinio de la marca guatemalteca de guantes, R1M, y montar su emprendimiento al que bautizó como Guantes El Salvador. Quién mejor que él para ofrecer un producto que usa en su trabajo como guardavallas.

"La marca R1M me patrocina a mí y yo le compro luego guantes para vender. Por medio de mi página R1M Guantes El Salvador los promociono y también lo hago a través de mi cuenta de instagram. Ya he hecho muchos clientes. Los precios varían entre $70 y $80, dependiendo del estilo. Podemos llevar los guantes hasta la puerta de la casa de los clientes", dijo el cancerbero del equipo santaneco, quien aclaró que personalizar guantes tiene un costo adicional.

Por tantos años de experiencia, Carabantes se lanza a dar recomendaciones con el uso de los guantes. Para ese guardameta, los guantes se deben mantener húmedos y evitar someterlos a un secado en el sol.

"Se deben secar bajo la sombra, en el baño , en la habitación. Si se expone al sol, la goma se hace porosa. Yo recomiendo los estilos Jama Black y Key Lord. Traigo los que considero que son los mejores, expresó el cancerbero.

Selección y FAS

Por ahora, en la pausa del fútbol, por tiempos de pandemia, Carabantes insiste en lo físico, en sus labores individuales. Se vienen para él, en los últimos meses de este año, las tareas por cumplir en el arco de FAS y selección mayor.

"No he parado todo este tiempo, tanto que cuando no hago ejercicio me siento mal. Este es mi trabajo. Se puede decir que ahora en la selección la tengo más complicada, porque los porteros que están arriba de mí (Benji Villalobos y Henry Hernández) ya prácticamente son consagrados. Pero al final, eso me termina motivando, porque sé que estoy compitiendo con grandes porteros", apuntó el cancerbero.

Carabantes forma parte de las convocatorias de la selección mayor desde 2018. Trabajó por casi dos años junto a Henry Hernández, que ahora juega en la liga guatemalteca. Pero desde enero de este año, en la previa del amistoso contra Islandia, Benji Villalobos, de Águila, se incorporó a las labores de la Azul, para generar un quiebre de cabeza al cuerpo técnico para escoger al titular .

Luego, sobre los compromisos con la selección absoluta en la primera ronda eliminatoria de CONCACAF a Catar 2022, Carabantes cree que serán complicados, sobre todo en medio de un ambiente rodeado por pandemia por coronavirus. "Con CONCACAF nunca se sabe. Esperamos poder empezar a entrenar con la selección en las próximas fechas. Debemos trabajar desde ya para no llegar mal a la hora de la competencia", indicó el guardavallas fasista.