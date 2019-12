Kevin Carabantes, luego de firmar con FAS: ''Llego al equipo con más historia del país''

El subcampeón Club Deportivo FAS no está dormido. Ya está buscando las piezas que fortalezcan su plantilla. El primero en sumarse al cubil es el portero Kevin Carabantes, jugador de Selección y quien militó por dos años y medio con Municipal Limeño. También se renovó al volante de contención Brayan Landaverde.

Carabantes es un portero de 24 años que tiene experiencia en la Primera División. Ha militado en otros equipos como Luis Ángel Firpo y Chalatenango.

En declaraciones para El Gráfico, este jugador confirmó que pudo llegar antes al cuadro asociado pero por respeto a un acuerdo verbal terminó su contrato con los cucheros.

''Con FAS ya veníamos hablando antes de que este torneo empezara, había relaciones pero no pudimos arreglar porque tenia acuerdo verbal con el Coronel (Samuel) Gálvez de seguir con Limeño pero la pista ya me la venían siguiendo desde hace unos torneos, no ha sido que después de la final me contactaron. Pero estoy contento porque se me da esta oportunidad, desde el torneo pasado quería jugar en un equipo grande. Agradezco a Limeño porque me permitió crecer como portero y persona, jugar en FAS es una gran responsabilidad, sé a donde llego, espero cumplir mis expectativas y responder con mi trabajo''.



Kevin firmó por dos años. Se presentará hasta el 2 de enero junto a los otros refuerzos que incorpore el equipo santaneco. En tanto, los que están en la plantilla actual reanudan su trabajo este jueves 26 de diciembre.

Ante la situación de que FAS ya cumplió una década sin ganar un título, mencionó ''Sé a dónde he llegado, lo que representa para la gente, es el equipo más grande del país si lo ves por historia, por títulos y FAS no se ha coronado desde hace diez años pero trataré de llenar las expectativas, de trabajar duro, solo prometo trabajo con humildad y con la mano de Dios los títulos podrán llegar''.

Por la competencia que tendrá, dijo sentirse motivado. ''Estoy seguro y consciente de que en mi carrera nadie me ha regalado nada en lo futbolístico, conozco a Nico Pacheco, estuvimos en procesos de selecciones juveniles, será una competencia sana y pelearemos por el objetivo y si está Wílber (Hernández) también, los tres porteros jovenes buscaremos la titularidad para bien del equipo y para la gente''.

También opinó sobre qué le parece estar a las órdenes por primera vez del entrenador Guillermo Rivera. ''Es buen entrenador, no había tenido la oportunidad de trabajar con él pero nos hemos saludado. Me han hablado mucho de él y espero seguir la misma línea de trabajo proque llevó a FAS a la final, lo revivió cuando muchos no daban nada. Espero ganarme la confianza para trabajar de la mano juntos''.