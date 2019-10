Kevin Carabantes sobre Nelson Bonilla: ''La selección es un orgullo, independientemente si somos mediocres como dicen los medios''

En la selección dejó un vacío la salida de Nelson Bonilla, quien después del juego contra Santa Lucía el mes pasado dejó la concentración por decisión propia. Es un referente en ataque pero su salida también coincidió con una lesión en su club Bangkok United.

El portero Kevin Carabantes habló de la decisión que tomó Nelson, quien no estará para los partidos que restan de Liga de Naciones. Dijo respetar su decisión.

''Son temas personales de cada quien, cada uno decide dónde estar. Para el jugador que esté en selección tiene que ser un orgullo, independientemente si somos los más malos o como dicen los medios que somos una selección mediocre, eso lo dice la gente pero para cada jugador debe ser un orgulloso representar a tu país. De ahí lo de Nelson fue una decisión personal y es respetable'', indicó Kevin.

Los juegos que se vienen para El Salvador este mes son cruciales porque son en el Caribe. Carabantes habló de esto también y recordó cómo la pasaron en septiembre en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Naciones B.

''Los dos partidos fueron complicados, quizá no fueron nuestros mejores partidos pero tampoco los más malos. El primero lo ganamos 3-0 no con el fútbol que queríamos porque fue trabado y el otro (ante Dominicana) nos sorprendieron con un gol en los primeros minutos y no pudimos contrarrestar la defensa rival y no pudimos meter el gol del empate para traernos un punto''.

Del juego ante Montserrat, el 12 de octubre, dijo que fue un encuentro donde la pasaron mal pero necesitar estar concentrados. ''A Montserrat lo conocemos, son jugadores fuertes y corpulentos, el juego allí en 2018 fue difícil pero esperamos esta vez estar lúcidos todos porque el último partido no fue lo que nosotros esperábamos''.

Esta semana, en la Selección el grupo fue reducido. De 13 que fueron llamados, en la práctica fueron sólo 11. Para completar necesitaron la asistencia de la Sub 18 para hacer número.

''Es importante que estén entrenando los chicos de la Sub 18 con nosotros, agarrando experiencia con el profesor Carlos De los Cobos para aprender de él. El grupo está reducido por la ausencia de varios compañeros pero esperamos terminar la semana, sabiendo que lo entregamos todo con Selección'', agregó.