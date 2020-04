Kevin Reyes extiende la mano para ayudar a familias necesitadas durante la cuarentena

Por un lado el fútbol y por el otro la solidaridad. El volante del Santa Tecla, Kevin Reyes, tomó la iniciativa de ayudar a las comunidades en Quezaltepeque tras el inicio de la cuarentena debido a la emergencia por el COVID-19, con el objetivo que las personas puedan tener los insumos básicos y evitar los contagios.

Según comentó a EL GRÁFICO, desde el inicio de la emergencia y la finalización del pasado campeonato buscó cómo podía colaborar. "Me di cuenta de las necesidades por las que pasaban muchas personas y busqué con mis amigos cómo ayudar", destacó el elemento perico.

Fue así que junto a sus amigos (Chusito, Fermín Henríquez, All Cell y Miguel Romero) comenzaron la titánica tarea de recolectar víveres. "Nos reunimos para organizarnos sobre qué lugares vamos a repartir. También en las noches llevamos comida a los policías y otros que están en plena tarea en esta pandemia. Ayudamos en lo que se puede y gracias a Dios hay otras personas que nos colaboran", destacó.

Se dio cuenta de las necesidades de muchas familias en la ciudad de Quezaltepeque a través de las redes sociales en donde se pedía ayuda. Se puso de acuerdo con sus amigos para proveer los insumos básicos y también contaron con apoyo de personas que viven fuera del país quienes han dado su donación. Entonces, organizan la entrega a las comunidades afectadas. "El fin de semana sí nos tomamos todo el día, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ayudar y nos sentimos motivados para seguir", agregó.

Pero no solamente la entrega de víveres es su aporte, sino que ha recibido el apoyo de otras personas quienes donan los químicos para la desinfección de calles y colonias. Realizan la ruta y junto con los vecinos, se ponen a sanitizar "para que este virus no vaya a complicarnos más", expuso.

EN CASA

Según relató Reyes, en casa lo ha pasado haciendo ejercicios y con su familia, esperando que toda esta situación pase cuanto antes. Tiene contrato con los tecleños y quiere mantenerse en forma física para cuando se reanude la actividad futbolera. "Gracias a Dios tengo un mini gimnasio en la casa y eso me ayuda a mantener mi forma física", confesó.

Sobre el rendimiento del pasado torneo, el equipo colinero se ubicó en la última plaza de la tabla general junto al Chalatenango y el Sonsonate con 11 puntos. Según destacó Reyes, faltó acoplarse a la idea de juego y también muchos no estuvieron en su mejor nivel.

"Siento que nos faltó acoplarnos como grupo. Llegó el técnico y había que empezar de nuevo, aunque el juego del Santa Tecla siempre estaba ahí. Las lesiones y otros no estuvimos en el mejor nivel", dijo.

Ser cedido al Águila (Clausura 2019) "me vino a bien" debido a que en el anterior certamen no estuvo en su mejor rendimiento "entonces cuando me fui a San Miguel recuperé mi nivel. Luego, cuando regresé, aunque no estuve en mi posición lo hice muy bien".

Ha tenido su paso por la selección sub20 y Preolímpica, por lo que estaba en el proceso que dirige Rodolfo Góchez para encara el eliminatorio de CONCACAF en búsqueda de un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio los cuales fueron trasladados para el próximo año. "Es un sueño estar en las selecciones. Quiero trabajar para ser tomado en cuenta en un futuro en la selección mayor", finalizó.