Kevin Sagastizado: “El paraguayo de Jocoro me provocó y caí en su juego”

El unionense Kevin Leonel Sagastizado, nuevo jugador en Águila, lamentó haberse hecho expulsar el pasado sábado en el partido de liga ante Jocoro, donde los emplumados cayeron 1-2 ante el benjamín en la jornada 5 del Apertura 2018.

Sagastizado vio la tarjeta roja por doble amarilla al 58’ y dejó a los emplumados en inferioridad numérica cuando el marcador estaba empatado a un gol.

El jugador admitió que “la expulsión en realidad no debió haber sucedido, pero lastimosamente el paraguayo (Jorge Cáceres) me provocó, lo hizo de mala intención porque sabía que ya tenía tarjeta amarilla y me provocó, él me destrozó mi dedo (meñique) de mi mano derecha en la jugada donde nos sacó a los dos tarjetas amarillas".

"La falta era solo de él pero me patió la mano, me fregó mi dedo y sinceramente no pensé que ya estaba amonestado, el dolor en mi mano no me hizo pensar antes de las consecuencias en responderle su agresión y le lancé una patada y eso fue lo que el árbitro miró para amonestarme y luego expulsarme”, confesó el jugador oriental.

El exjugador de Pasaquina afirmó que “en el momento que el árbitro me enseñó la segunda amarilla le mostré mi mano dañada, pero ya no valía nada, me había expulsado, ya no le dije nada y salí de la cancha con un enojo enorme porque sabía que había cometido el error de seguirle el juego al paraguayo”, destacó Sagastizado.

“Admito mi error, no debí haber reaccionado así, pero las consecuencias ya están, me ganó el dolor que sentí en ese momento en mi mano derecha y por eso me perderé el juego de este domingo ante Audaz y además debo tener inmovilizado mi dedo por una semana”, afirmó con resignación el jugador nacido hace 23 años en La Unión.