Kevin Sagastizado: "Me siento jugador de fútbol nuevamente"

Cinco y meses y medio o 165 días sin jugar por una rotura del musculo recto interior de la pierna izquierda. Eso tuvo que pasar el volante de Águila, Kevin Leonel Sagastizado, quien volvió a jugar el sábado pasado contra Pasaquina, por la fecha 21 del Clausura 2019.

El volante de 24 años de edad tenía miedo de una cuarta recaída. Si eso pasaba, le tocaba quirófano.

"Ya había recaído tres veces. Sabía que había pasado mucho de tiempo de no jugar. Estaba entrenando duro. Pero ahora estoy contento, porque volví. Ya estoy de nuevo con mis compañeros. Me siento jugador de fútbol nuevamennte. En estos cinco meses no me sentía muy bien por no poder jugar", apuntó el volante del equipo emplumado.

Por aquellas cosas del destino, el volante volvió a jugar contra su exequipo, Pasaquina.

"Gracias a Dios, el profesor Carlos Romero me pudo dar minutos ante mi exequipo. Pasaquina es un equipo al que aprecio mucho, porque fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera. Estoy motivado", señaló.

"A medida de que avance el tiempo, voy a ir tomando ritmo de juego"', añadió Sagastizado en charla con esta redacción.

Por otra parte, Sagastizado admitió que ha superado ahora la lesión más grave de su carrera: "Nunca había tenido una lesión así. Pero ya estoy listo para aportar a Águila en cuartos de final. Será el profesor el que decida a qué piezas poner. Me hicieron un estudio y ya no hay dolor".