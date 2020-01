Kevin Santamaría: "Quiero poner en alto el nombre de El Salvador"

El volante salvadoreño Kevin Santamaría partió la noche del viernes para integrarse a las filas del Deportivo Llacuabamba, equipo recién ascendido a la primera división de Perú.

El volante resolvió su situación contractual con Iztapa de Guatemala, este lunes, y pudo arreglar su contrato con este plantel peruano, en el que tendrá como técnico al argentino Néstor Clausen, campeón del Mundo en México 1986.

"Estoy muy contento por esta gran oportunidad, que va a ser de gran crecimiento para mí. Creo que Dios pone donde él quiere y gracias a él se me está dando esta oportunidad de poder viajar a una liga competitiva. El club al que voy está recién ascendido, pero quiere hacer bien las cosas", apuntó Santamaría en plática con Deportes Grupo LPG.

Que Dios me cuide y me proteja como siempre✈️�������� seguimos con los sueños de niño⚽️���� pic.twitter.com/SXaZt0sNej — kevin santamaria (@kvnsantamaria24) January 18, 2020

Santamaría logró obtener a tiempo su visa peruana y otros documentos indispensables para poder viajar.

"Voy con una base por lo que he entrenado, pero es importante comenzar a trabajar en pretemporada, saber el clima. Espero aprovechar esta oportunidad y poner en alto el nombre de El Salvador. Donde he estado siempre he tratado la manera de hacer eso", agregó el volante cuscatleco que juega por la banda.