Kevin Santamaría está habilitado para debutar en Perú

En las tres fechas de competencia en la liga peruana sigue sin participar el volante cuscatleco Kevin Santamaría, debido a que fue hasta este jueves que recibió su transferencia internacional para debutar con Deportivo Llacuabamba.

Se espera que este lunes, contra la Universidad de San Martín, el salvadoreño pueda tener su primeros minutos de parte del timonel argentino, Néstor Clausen.

Luego de un periodo largo de espera, Santamaría, a través de gestiones hechas ante la Federación de Fútbol de Guatemala, obtuvo su pase internacional. Lamentó que su último equipo, Iztapa de Guatemala, le pusiera trabas para darle ese documento necesario para poder jugar con el benjamín de la competición peruana.

"Gracias a Dios la espera ya terminó, la he pasado mal estas últimas semanas, pero siempre confiando en Dios, espero poder jugar el lunes. Mi pase se tuvo que pedir a la Federación de Guatemala, a personas que me quisieron ayudar y tengo que agradecer a esas personas", valoró.

"Si hubiera dependido de la gente de Iztapa, creo que no me hubieran enviado mi transferencia. Pero no guardo rencor", añadió el zurdo salvadoreño.