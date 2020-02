Kevin Santamaría se disculpa con el Iztapa guatemalteco

El volante salvadoreño Kevin Santamaría publicó este lunes en sus redes sociales un mensaje de disculpa al club guatemalteco, Iztapa.

El cuscatleco espera ahora poder recibir la transferencia internacional para poder militar en el Deportivo Llacuabamba, benjamín de la liga de privilegio del fútbol de Perú.

"No he tenido ningún problema con Iztapa. Siempre me comporté de buena forma y tengo buena relación con ese club. Si en algún momento se sintieron ofendidos por la rescisión de mi contrato con ellos, ofrezco una disculpa pública", escribió el volante salvadoreño en su cuenta de Twitter.



Por no haber recibido aún su transferencia internacional, Santamaría no pudo debutar en el balompié peruano con Llacuabamba en el juego de este domingo contra Sport Boys.

Pero el volante cuscatleco espera poder tener ese documento en los próximos días, para ser convocado el domingo ante Academia Cantolao, por la fecha 2 del balompié inca.

Por otra parte, en lo deportivo, Santamaría no tiene problemas. Tiene el respaldo de su entrenador, Néstor Claussen, campeón del mundo con Argentina en México 1986.

"Con dos prácticas de fútbol me ha sido suficiente para darme cuenta de que Kevin puede darnos un aporte interesante, por su buena técnica, buena visión de juego y remate. Se nota que es un chico humilde, que tiene sacrificio", dijo el timonel gaucho, en exclusiva a Deportes Grupo LPG.

"Creo que eso (su forma de jugar) va a permitir que su adaptación sea más rápido de lo normal", opinó el estratega.