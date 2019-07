Kevin Santamaría se incorporó a su nuevo equipo en Guatemala

A su llegada al equipo de Iztapa, de la Liga Nacional de Guatemala, Kevin Santamaría recibió la camisola número 10. Con ese dorsal jugará en el equipo de Puerto San José, en el Apertura 2019.

Está llamado a ser el líder del medio campo en ese plantel, en el que militará por un año.

Este sábado, Kevin estuvo con Iztapa en la presentación oficial contra el Achuapa, de la liga de ascenso. El cuscatleco jugó 70 minutos del partido y dio una asistencia para gol. El resultado final fue de 2-2.

"Me sentí bien en el lapso que jugué, Nada más en la parte física tengo que irme acoplando y al clima, que es caliente. En el equipo están contentos conmigo. Solo me toca, como dije antes, ponerme a tono en lo físico", apuntó el mediocampista en plática con esta redacción.

Santamaría espera estar en el debut de Iztapa en el Apertura 2019, el próximo domingo 28, contra Guastatoya.

Con Iztapa, el salvadoreño jugará por cuarta ocasión en Guatemala. Antes, en 2014, prestó sus servicios para Suchitepéquez. Luego lo hizo para Municipal, en 2015, y en 2018 volvió a jugar para el "Suchi".

"Regresar a Guatemala me llena de mucha alegría. Estaba en medio de una incertidumbre grande, porque no se había dado nada en Dubái, pero Dios sabe dónde lo pone a uno. Esta opción me conviene a mí y al equipo. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad. Yo siempre he estado agradecido con el fútbol de Guatemala", dijo el mediocampista en charla telefónica con esta redacción.