Kevin Santamaría sigue inhabilitado para debutar en Perú

El abogado de Kevin Santamaría dijo a Deportes Grupo LPG, desde Guatemala, que el Iztapa, club anterior del volante salvadoreño, se ha negado a enviar el TMS (transferencia internacional) para que el zurdo pueda jugar este fin de semana con su nuevo equipo en Perú, el Deportivo Llacuabamba.

"Se pagaron a Iztapa los $130 por la cláusula de resciliación de contrato. Pero ahora Iztapa no le quiere enviar el TMS. Es mala fe de Iztapa. Entonces, en vista de que no se lo dará, es su nuevo equipo, Llacuabamba el que deberá solicitar el TMS a FIFA, pero demora entre siete y 15 días", detalló Erick Ovalle, representante legal del jugador.

"Si Iztapa cree que Kevin falló a su contrato, lo debió haber demandado, pero no lo hizo. Simplemente lo está haciendo por joder. Kevin ya firmó en Perú", reclamó Ovalle.

Santamaría, por tanto, no podrá empezar el torneo de la primera categoría del fútbol inca, este domingo, ante Sport Boys.

El volante cuscatleco ha caído bien en el equipo minero, incluso el timonel argentino Néstor Claussen ha dado buenas referencias del cuscatleco .

IZTAPA EXPLICA

Por su parte, el dirigente del Iztapa, Walfred Minera, dijo a esta redacción que será la Federación de Fútbol de Guatemala la que envíe el TMS de Santamaría a Perú.

"El equipo peruano (Llacuabamba) no lo ha pedido todavía (el TMS). Él (Santamaría) rescindió unilateralmente. Me imagino que pidió la solvencia de oficio. No nos han notificado nada. Acá el jugador que no quiera estar con nosotros se puede ir, Kevin rescindió unilateralmente", comentó.

Minera también reveló que "ni sabíamos que se había ido, pero tampoco es para negarle el derecho para estar en otro equipo. Por nuestra parte hasta le dimos de baja en el cuadro de Liga Nacional. Se fue sin decir adiós. Le deseamos éxitos a Kevin".