Kin Canales: "Vi una selección bastante conservadora en Copa Oro"

En la platea del estadio Cuscatlán estuvo este domingo Héctor Joaquín Canales Escobar, mejor conocido como "Kin", ese volante fino que tuvo Alianza en las décadas de los 80 y 90.

Kin llegó hace unos días desde Houston, donde reside, para vacacionar. Ha visto los últimos juegos de los albos, para recordar viejos tiempos, y Deportes Grupo LPG aprovechó para hablar con "el Duende" sobre la actualidad de los albos y también de selección mayor.

¿Qué opina de que la gente aún lo identifique en el estadio, tras más de dos décadas de haberse retirado del balompié profesional?

Es satisfactorio que la afición de Alianza aún me tenga en mente. Me encanta que piensen todavía en aquel Kin Canales que lo daba todo por Alianza y me siento feliz por ver de nuevo a la gente y ver al equipo jugar acá en el Cuscatlán. En ese tiempo había espectáculo (décadas 80 y 90). Se añora eso. Había ganas, deseos.

¿Qué puede decir, como exjugador de Alianza, sobre las dos finales que el equipo ha perdido de manera consecutiva?

Alianza siempre ha sido un equipo ofensivo, de ataque. En los últimos juegos, lo he visto un poco conservador. Pero en la final contra Águila, en mayo pasado, fue Águila el que se tiró atrás, a especular y llevar el juego hasta los penaltis. Pero Alianza no supo descifrar, desbordar ni hallar el camino para descifrar el cerrojo que había puesto Águila. Para eso hay un técnico que tiene que descifrar eso.

Hubo cambio de entrenador en Alianza. ¿Cómo ha visto a Alianza hasta ahora de la mano del timonel Wilson Gutiérrez?

Hasta el momento, aceptable. Tiene poco tiempo. Los jugadores tienen que ir asimilando la idea de lo que él quiere y él debe conocer a sus jugadores y ver quiénes le van a funcionar en su planteamiento. En lo personal espero que el equipo sea un poco más ofensivo, vistoso, de más juego de conjunto y no pelotazo.

Hablemos de selección. Habrá que medirse a Dominicana, Montserrat y Santa Lucía. ¿Por qué le ha costado más de lo normal a la selección ante los insulares en los últimos tiempos?

Estos equipos han evolucionado bastante. No son equipos fáciles, con una idea de juego y hay que ser cuidadosos en eso. El Salvador debe ir trabajando partido a partido y sacar resultados positivos, que le permitan estar en la hexagonal.

¿Qué se puede presagiar para la selección en esta cuadrangular contra tres del Caribe?

Tiene que pasar. Tenés que planificar partido a partido. Debés ver videos de los rivales, saber cómo están, quiénes son sus jugadores, para eso es que se tiene a los entrenadores y estos a sus auxiliares. Es importante saber del rival al que te vas a enfrentar. No sé si lo están haciendo.

¿Cómo vio a la selección en Copa Oro, sobre todo en el último juego ante Honduras, que terminó en derrota para la Azul por 4-0?

Fui a ver a la selección en Houston, contra Jamaica. Vi a una selección bastante conservadora, el equipo no llegó mucho. Solamente jugamos con un puntero, que fue Nelson Bonilla. Se tiró atrás y especulaba con el contraataque, queriendo llegar con los laterales. Nos hace falta mucho trabajo, con un solo delantero es imposible. Hay que buscar una forma de atacar, pero con una idea. En el juego contra Honduras nos desnudaron e inclusive Jamaica pudo hacernos un par de goles, pero terminamos 0-0. Contra Honduras se vino la debacle.