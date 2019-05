Klopp: "No hay tiempo para pensar en los errores ante el Barcelona"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, explicó este viernes que están concentrados 100 % en el partido de Premier League ante el Newcastle y que no tienen tiempo de pensar en los errores cometidos ante el Barcelona.

Los Reds se medirán al Newcastle antes de enfrentarse al Barcelona el martes en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

"No tenemos mucha experiencia en Europa, pero tenemos nuestra propia experiencia y no podemos quedarnos mucho tiempo pensando en el último partido. Podríamos haber hecho esto mejor o aquello. No, no tenemos tiempo para ello", insistió el técnico alemán en rueda de prensa.

"Tendremos que solucionar eso el martes, no ahora. Cuando estábamos volviendo a casa, todo estaba bien, los jugadores ya estaban concentrados en el partido ante el Newcastle al 100 %", aseguró Klopp.

La visita al campo del Newcastle será el penúltimo partido de la Premier, con el Liverpool a un punto del Manchester City, líder de la clasificación.

Después, los hombres de Klopp tendrán que intentar remontar el 3-0 encajado en el Camp Nou en Anfield.

Jurgen Klopp has got a pep talk for you Liverpool fans out there... pic.twitter.com/ozErCItd2v — Match of the Day (@BBCMOTD) 3 de mayo de 2019

"No puedes esperar ganar 0-3 al Barcelona allí y tener un trámite en la vuelta. No funciona así, si quieres ganar todo tienes que aceptar que puedes perder. Hicimos cosas bien y les causamos problemas. No fue suficiente esa noche, porque no finiquitamos. No es muy normal que ellos pierdan 3-0, pero tenemos más pensamientos positivos que negativos para el partido", reflexionó el entrenador alemán.