Klopp tranquiliza sobre Salah: "Vio el partido en el vestuario; está bien"

El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, se mostró tranquilo por el estado del egipcio Mohamed Salah, retirado en camilla tras un golpe en la cabeza con el portero del Newcastle y que fue sustituido por el belga Divock Origi.

"Vio el final del partido dentro del vestuario. Se encontraba bien", desveló Klopp al final del encuentro en St. James Park, de donde salió con los tres puntos tras ganar por 2-3.

Salah fue retirado en camilla en el minuto 73 tras recibir un golpe en la cabeza con el meta local Martin Dubravka. Rápidamente fue introducido en el interior del estadio donde fue examinado. Klopp se mostró tranquilo.

El preparador germano elogió a sus jugadores después de conseguir la victoria a cuatro minutos del final para prolongar hasta el final la puja con el Manchester City por el título de la Premier.

"La forma en que jugó Newcastle nos complicó. Es realmente difícil solventar todas estas situaciones", indicó el técnico del Liverpool que el martes recibirá en Anfield al Barcelona en la vuelta de la Liga de Campeones.

"No me siento presionado. Si somos campeones, somos campeones, no puedes sentir presión cuando haces tu mejor esfuerzo", destacó. "Tener 94 puntos es increíble. Fue una batalla de voluntad con una victoria lograda por la pasión, corazón y deseo absoluto, absolutamente brillante".

"Tuvimos tantos momentos fantásticos de fútbol y pudimos sentenciar antes de que ellos empataran. Pero esto es así, es fútbol y solo puedo elogiar a los chicos", indicó.

"Es un gran triunfo y merecido en un partido complicado contra un equipo físicamente más fuerte que nosotros. Tuvimos que luchar, no puedo estar más orgulloso de mis jugadores", destacó el técnico del Liverpool.

A pesar de que el gol llegó en el tramo final y que las opciones del título podrían quedarse en St. James Park, Klopp no perdió la confianza. "Estaba tranquilo porque pensé que era el destino, los jugadores lo estaban intentando todo. Hay que intentarlo. Fuimos agresivos, tratamos de empujar y luego tuvimos el contratiempo de Salah, que tuvo que retirarse".

"La única manera para ganar es jugar al fútbol Tenemos las piernas frescas y los jugadores fueron honestos siempre. Lo intentaron siempre. Ganamos, son tres puntos y seguimos vivos hasta el final", recordó Klopp.

"Todo el año ha sido intenso. No somos el mejor equipo del mundo y tenemos que trabajar duro. No hay partidos fáciles y ahora al final de la temporada tenemos tres partidos en seis días. Eso es muy difícil", concluyó el técnico.