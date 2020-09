Koeman deja fuera de la lista a Suárez, Vidal y Rafinha

Luis Suárez, Arturo Vidal y Rafinha Alcántara no han entrado por motivos técnicos en la lista facilitada por Ronald Koeman para el amistoso de hoy ante el Girona (11:00 a.m.) el segundo de la pretemporada del Barcelona.



En el caso de Arturo Vidal, el chileno está a punto de cerrar su pase al Inter de Milán. Se esperaba que ayer martes, el centrocampista viajara a la capital lombarda para cerrar el acuerdo, pero finalmente no lo hizo.



Esta mañana se ha entrenado en Barcelona, como lo certifican unas imágenes que su preparador físico, Juan Ramírez, ha compartido en las redes sociales.



Por lo que respecta a Luis Suárez, el uruguayo no cuenta para Koeman y parece que se ha enfriado la posibilidad de firmar por el Juventus italiano. Tampoco hay novedad sobre el caso de Rafinha Alcántara, que como Moussa Wagué, parecen no estar en los planes del técnico holandés.



En la lista, tampoco se encuentran Ansu Fati, Miralem Pjanic, Todibo y Marc André Ter Stegen. La convocatoria está formada por Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Semedo, Piqué, Sergio Busquets, Griezmann, Messi, Dembélé, Coutinho, Lenglet, Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, de Jong, Junior, Aleñà, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, Cuenca y Konrad.

Lee también