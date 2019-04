Koke al árbitro: "Siempre que venimos aquí nos pasa algo"

Koke Resurrección compareció ante la prensa en el césped del estadio Camp Nou de una manera muy crítica, debido al trabajo del árbitro Gil Manzano en la derrota del Atlético de Madrid 2-0 ante el Barcelona, en el partido decisivo de la Liga.

Estas son algunas de las frases que dejó el internacional español, tras la derrota en cancha catalana.

Sobre la expulsión a Costa: "Luego lo veré en la tele. Siempre nos pasa algo aquí. Tendrá alguien que mirarlo. A Diego no lo he visto, no sé decirte".

Sobre quedarse en inferioridad numérica: "Cuando estás con diez contra un equipo que juega muy bien al fútbol es normal que cueste mucho. El equipo ha dado la cara con diez y hemos tenido alguna oportunidad a balón parado. Ellos con la calidad que tienen han marcado la diferencia".

Acerca de los objetivos y lo que queda de Liga: "Hay que intentar quedar lo más arriba posible en la Liga. Estamos en caliente. Hay que ver lo que ha pasado. Lo que hablemos queda dentro del vestuario y nadie lo tiene que saber".