Kompany será jugador-técnico del Anderlecht

Vincent Kompany, uno de los pilares del surgimiento del Manchester City como la máxima potencia del fútbol inglés, anunció este domingo que dejará el club después de 11 temporadas para convertirse en jugador-técnico del equipo belga Anderlecht, donde ya militó.

El defensor de 33 años deja al conjunto inglés en su mejor momento, un día después de alzar el trofeo de la Copa FA en el Estadio Wembley tras una goleada de 6-0 sobre Watford en la final.

La victoria garantizó la barrida en los torneos locales para el City, una hazaña sin precedentes en el deporte en la rama varonil en Inglaterra. "Por muy maravilloso que esto sea, es momento de que me vaya. Y no hay mejor temporada para retirarme", declaró Kompany, capitán del City, a través de las redes sociales. "No siento más que gratitud. Estoy agradecido con todos aquellos que me apoyaron en esta especial travesía, en un club muy especial".

Kompany llegó al City procedente del Hamburgo en agosto de 2008, justo antes que el equipo inglés se convirtiera en propiedad de Abu Dabi para surgir como una amenaza a las potencias establecidas en Inglaterra. Con el marfileño Yaya Touré, el español David Silva y el argentino Sergio Agüero sumándose a Kompany como la columna vertebral del club, el City ha gozado del periodo más dominante en su historia.

Kompany, que jugó 33 partidos con el City, saldrá como un verdadero campeón, con cuatro títulos de la Liga Premier, dos de la Copa FA, cuatro trofeos de la Copa de la Liga y dos del Community Shields.

También será recordado como un líder, como una voz elocuente e importante sobre asuntos dentro y fuera de la cancha. "Ha habido muchos colaboradores importantes en el renacimiento del Manchester City, pero quizá ninguno tan importante como Vincent Kompany", afirmó el presidente del equipo, Khaldoon Al Mubarak.

"Él represente la esencia del club. Durante una década él ha sido alma y corazón de un conjunto soberbiamente talentoso. "Como una voz resonante en el vestuario y al mismo tiempo un embajador tranquilo y mesurado, Vincent puede estar orgulloso de sí mismo, tanto como nosotros lo estamos de él”.

Las lesiones han mermado a Kompany por años, pero se mantuvo sano para la pelea en esta temporada y jugó un papel vital en la conquista de la tripleta. Su disparo de larga distancia selló una victoria de 1-0 frente al Leicester en el penúltimo compromiso del City en la Premier, un resultado que aseguró la defensa del título por primera vez.

Anderlecht, un equipo que ha sido campeón de Bélgica en 34 ocasiones es donde Kompany inició su carrera, saliendo de las fuerzas básicas del club al que llegó a los seis años. "He elegido ser agradecido por el pasado pero mantenerme ambicioso y motivado por el futuro", escribió Kompany en una carta abierta. "Para los próximos tres años, asumiré el rol de jugador-técnico de Anderlecht. El mejor de Bélgica".

