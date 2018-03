LARA: “ARROPEMOS A ZELAYA”

Lee también

El delantero de Alianza Rodolfo Zelaya volvió a la selección mayor, luego de que pagó una sanción deportiva. Desde 2013, el atacante no formaba parte del combinado absoluto, pero ayer Zelaya se puso de nuevo la camisa de la Azul, luego de que el estratega colombiano, Eduardo Lara, dijo que no tenía objeciones de parte de la FESFUT para llamar a determinados jugadores al plantel nacional.Luego de la primera práctica del plantel nacional, el seleccionador se acercó a Zelaya y tuvo gestos paternales a la hora de salir de la cancha.El timonel no se anduvo por las ramas para pedir el apoyo para Zelaya, ahora que está de nuevo en la selección.“El tema de Zelaya es un tema de la selección. En este momento, lo que tenemos pensado nosotros como grupo es arroparlo, tenerlo, que se haga sentir. Buscamos que él sepa que es una persona querida por mucha gente. Nadie es un monedita de oro para poderle caer bien a todo el mundo. Él viene decidido a dejar bien en alto el nombre de su país. Eso es los que nosotros y el grupo esperamos de Fito, que se entregue en cada uno de sus entrenos”, aseguró Lara.Gerson Mayén, volante de Santa Tecla, vio con buenos ojos que Zelaya se integre a la selección. “Le doy la bienvenida. Es un jugador importante a escala de selección. Va a aportar bastante. Lo que paso quedó atrás, ahora estamos viviendo el presente”, apuntó Mayén.Por su parte, el mediocampista de Alianza Hérbert Sosa también dio el visto bueno a la llegada de Zelaya a la selección mayor. “Hay gente que lo quiere y hay gente que no. Pero el que manda es el cuerpo técnico. Quedan pocos días para la competencia y lo único que queda es trabajar”, indicó el volante.Por su parte, el volante del Terremotos de San José Darwin Cerén indicó que Lara está en su derecho de llamar a quien quiera a la selección. “Yo no tengo por qué meterme. Yo no soy quien decide a quién van a convocar. Simplemente es mi manera de pensar. Vengo a poner mi granito de arena y cada quien que haga lo que tiene que hacer. No tengo por qué meterme con nadie. Fue la selección la que me ayudó a salir a jugar fuera del país y, en agradecimiento, siempre estoy dispuesto a venir. Cada quién que haga su trabajo en la cancha”, apuntó Cerén, en relación con la convocatoria del delantero.