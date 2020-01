LMF: Águila tropieza con Limeño, FAS pierde invicto y El Vencedor seguirá como líder

El FAS perdió su invicto ante el 11 Deportivo, el Limeño venció en casa al Águila y el Independiente igualó como local (en Usulután) con El Vencedor, en los partidos restantes de la fecha 3 del Clausura 2020, en donde el Santa Tecla recibe en estos momentos al Metapán.

FINAL: TRIUNFO DEL LIMEÑO SOBRE ÁGUILA

El Limeño consiguió su primera victoria del torneo Clausura 2020 con un 2-0 ante el Águila, que no mostró reacción tras los goles y que pese a que levantó ligeramente su nivel en el complemento, se fue en seco por tercer partido consecutivo.

El problema mayor, que los migueleños no sacaron ni un empate, como había pasado en las jornadas iniciales, incluyendo su debut en el Barraza, ya que en Santa Rosa de Lima, los delanteros titulares del cuadro anfitrión, Harold Alas y Clayvin Zúniga, se agrandaron y sumaron un gol cada uno.

Para el Águila no fue una visita fácil y de hecho los cucheros salieron con el cuchillo en los dientes y a los 10 minutos se fueron en ventaja con el tanto inaugural de Alas, que anotó por segunda fecha consecutiva

Pero no sería el único. A los 21, el ariete hondureño Zúniga abrió su cuenta individual en el certamen y colocó la segunda diana del partido y puso cuesta arriba las acciones para un cuadro migueleño sin reacción.

Para la segunda mitad, el Águila hizo sus modificaciones: Víctor García reemplazó a Vizcarra tras el descanso, de la misma forma que Jefferson Polío llegó en lugar de Gilberto Baires, una de las caras nuevas.

La tercera modificación de los emplumados, que ganaron argumentos futbolísticos en la parte complementaria, fue la entrada de Kevin Sagastizado por Joaquín Vergés.

FORMACIONES :

LIMEÑO ÁGUILA 22 José González 22 Benji Villalobos 2 Meyson Ascensio 21 Marlon Trejo 16 Mario Martínez 4 Fredy Espinoza 20 Emerson Lalín 28 Andrés Quejada 27 Ever Acosta 5 Wilson Rugama 6 William Mancía 12 Santos Ortiz 5 Isaac Zelaya 27 Gilberto Baires 8 Edwin Sánchez 10 Joaquín Vergés 24 Samuel Giménez 7 José Vizcarra 21 Clayvin Zúniga 23 Nicolás Muñoz 7 Harold Alas 9 Waldemar Acosta DT: Misael Alfaro DT: Daniel Messina

EL ONCE SE QUEDA EL INVICTO DEL TIGRE

Los tigrillos querían repetir el gane como local de la fecha anterior, pero el 11 Deportivo, que mostró reacción entre semana, metió fuego en el pleito por el no descenso y venció de visita a los santanecos con un 0-1 en el que Wálter Chigüila, extigrillo, cobró efectivamente un penalti.

Tuvo la más clara a los 17 minutos Raúl Peñaranda, en un partido trabado por momentos en la media cancha. Pero cuando encontraron habilitado al colombiano en el centro del área, el jugador fasista quiso globeársela a Matías Coloca, pero su esfuerzo, cargado de improvisación y picardía, se esfumó de la meta del argentino-salvadoreño.

#LMFxEl4



Vaselina y afuera. Gran intento por parte de Peñaranda que se va centimetros arriba del travesaño.



��#FAS 0 - 0 #11Deportivo ��



17'��



EN VIVO

— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) January 26, 2020

Esta fue otra de las más claras durante la parte inicial:

#LMFxEl4



Poste y afuera. Finaliza la primera parte en Santa Ana.



��#FAS 0 - 0 #11Deportivo ��



EN VIVO

— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) January 26, 2020

El primer tanto llegó desde el manchón penal a favor de los ahuachapanecos. Una falta fue sancionada en el área tigrilla acabó en un cobro efectivo de Wálter Chigüila, el jugador al que los tigrillos dieron a préstamo y a los 57 puso el 0-1..

#LMFxEl4



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Chiguilla. El cedido por parte de FAS anota de penal para poner a ganar al tanque.



��#FAS 0 - 1 #11Deportivo ��



57'��



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/V2RMEk3Zl1 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) January 26, 2020

Tuvo el empate el FAS, también por medio de un penalti, pero esta vez no se le dio a Xavier García, que ya suma dos dianas desde esta vía, pero Yimmy Cuéllar adivinó la trayectoria y tapó con clase.

#LMFxEl4



Yimmy Cuellar ataja el que pudo ser el tanto del empate para FAS.



��#FAS 0 - 1 #11Deportivo ��



78'��



EN VIVO

Canal 4�� TCS GO�� pic.twitter.com/hi1FtTXyJu — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) January 26, 2020

Ya no halló la clave el FAS y los visitantes, con Chigüila como abanderado, consiguieron el triunfo.

FORMACIONES :

FAS 11 DEPORTIVO 25 Wilberth Hernández 1 Yimmy Cuéllar 20 Ibsen Castro 4 Óscar Almendares 24 Mauricio Cuellar 2 José Villalobos 2 Xavier García 12 Raúl González 17 Alberto Henríquez 16 Marvin Morales 22 Guillermo Stradella 6 Wálter Chigüila 8 Brayan Landaverde 5 Anthony Roque 7 Marvin Ramos 8 Enrique Contreras 15 Marvin Aranda 10 Fernando Castillo 9 Raúl Peñaranda 9 Jeison Quiñónez 29 Josué Rivera 17 Marco Granados DT: Guillermo Rivera DT: Juan Cortés

FINAL: INDEPENDIENTE 0-0 EL VENCEDOR

Los camoteros siguen sumando puntos y esperan no tener percances en la pelea por no descender, aunque ante El Vencedor no lograron victoria, pese a ser locales administrativamente, mientras que los tabudos tampoco lograron un gane que los dejara con más distancias en la cima, pero siguen líderes del torneo.

El partido, reñido, se mantuvo sin goles en el campo de los tabudos, que de momento juegan en el Sergio Torres de Usulután y no en el Jiboa, que está en remodelaciones. Un 0-0 que deja la mesa servida para que el Once siga cortando brechas y los orientales conservan la punta, pero un traspié en la próxima fecha los puede bajar de las nubes.

SANTA TECLA - METAPÁN

Los pericos reciben al Metapán, en un choque de oncenas que no logran despegar y convencer tras sus primeras presentaciones. Ambos perdieron esta semana, los tecleños ante FAS y los jaguares en casa frente a Alianza.

Finalizó la primera parte sin goles en Las Delicias. Ninguno pudo abrir la cuenta pero tuvieron en común algo: sus entrenadores volvieron a dirigir desde la zona técnica.

Santa Tecla y Metapán tienen mucho en común. Además de ocupar los últimos puestos con 1 punto, al fin sus DT pudieron dirigir desde su área técnica ("Pichi" Escudero y Víctor Coreas).

FORMACIONES :

TECLA METAPÁN 1 Alejandro Dautt 1 Óscar Pleitez 32 José Gerardo García 15 Yeison Murillo 5 Alexánder Mendoza 2 Milton Molina 16 Fernando Quintanilla 30 Julio Cerritos 40 Emerson Eugenio Mancía 5 Moisés Mejía 17 Kevin Reyes 23 Cristian Cisneros 8 Rodrigo Rivera 4 Néstor Renderos 19 Álvaro Lizama 19 Rudy Valencia 11 Juan Aimar 14 Luis Figueroa 25 Óscar Paz 11 David Díaz 23 Aquiles Méndez 7 Marvin Márquez DT: Osvaldo Escudero DT: Víctor Coreas