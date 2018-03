La Copa es un bálsamo

Lee también

El Real Madrid recibirá hoy al Celta de Vigo, en la apertura de su eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey del fútbol, una cita que los blancos reciben con ansias regeneradoras.Será el primer partido del equipo de Zinedine Zidane tras el tropiezo del domingo, cuando cayó 2-1 ante el Sevilla, en lo que fue el final de su racha de encuentros sin perder (40 en total). Hoy, ante su público, desea reengancharse a la senda del éxito, para despejar cualquier duda que haya podido surgir.Lo que viene es una eliminatoria de Copa, una competición que no admite distracciones. Y menos en un primer partido en casa. Además, el Celta es un equipo que sabe castigar como pocos cada descuido. La pasada temporada llegó a las semifinales del torneo y en el presente año ganó los cuatro partidos que disputó.“No me sorprende lo que hace, pelea en todas las competiciones, tiene un equipo muy bueno que juega bien. Hay que entrar al partido como sabemos. Va a ser un partido complicado, es una eliminatoria”, analizó Zidane.El técnico del Real Madrid recuperó al centrocampista Isco, quien apunta a titular, pero seguirá sin poder contar con James Rodríguez por unas molestias musculares. Dio descanso al lateral Dani Carvajal y esta vez sí convocó al portugués Cristiano Ronaldo, quien todavía no debutó en Copa.El Celta llegará al Santiago Bernabéu en un buen momento de forma, pero con un elemento inesperado de distracción. Su entrenador, Eduardo Berizzo, anunció ayer que el chileno Fabián Orellana quedó apartado del equipo por indisciplina.Por lo demás, Berizzo se llevó a todos sus futbolistas disponibles, incluyendo al delantero español Iago Aspas, una de las sensaciones de la temporada.