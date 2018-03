La Equidad de Colombia confirma contratación del salvadoreño Roberto Domínguez

Lee también

La dirigencia de La Equidad, equipo de la primera división de Colombia, confirmó a través de su gerente, Alfredo Encizo, la contratación del zaguero salvadoreño Roberto Domínguez."Yo le puse sus boletos aéreos. Viene por recomendación del contratista argentino Rubén Carra", apuntó el dirigente cafetero.De acuerdo con Encizo, este lunes habrá pruebas médicas para el jugador salvadoreño que ganó el reconocimiento del jugador novato en la última Copa Centroamericana de UNCAF. Se espera que este lunes Domínguez realice su primer entreno con el conjunto cafetero.Luego de las pruebas médicas se pondrá a las órdenes del entrenador Arturo Boyacá. Llega a un equipo que regresó este domingo de su pretemporada en Cartagena de Indias.SU SALIDA DEL SANTA TECLADomínguez no jugó con Santa Tecla tras su regreso de la Copa Centroamericana de UNCAF. En ese torneo fue titular en todos los partidos. Solo ante Belice, por la fecha 3, dio lugar a Iván Mancía por 45 minutos.Domínguez será el tercer extranjero en las filas de la Equidad, que terminó en la casilla 14 durante el torneo anterior. Antes del salvadoreño llegaron a las filas de ese plantel los uruguayos Joaquín Aguirre, volante central, y Leandro Gelpi, portero.El torneo en Colombia iniciará este domingo 5 de febrero para Equidad, ante el Atlético Júnior.SEGUIMIENTORubén "Banana" Carra, contratista, aseguró que desde abril de este año le ha venido siguiendo la pista a Domínguez, en la gira amistosa por Argentina de la selección sub-20."Creo que lo mejor que le puede pasar es cambiar de aires. Es un jugador joven y con posibilidades de que mañana yo lo pueda traer acá a Argentina. Es lo que más me gustaría. Si le va bien en Colombia va a tener mercado y si no, a mitad de este año, queremos traerlo a un equipo de Uruguay o Argentina", dijo Carra, desde A