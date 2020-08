La FIFA se defiende: "No ha pasado nada delictivo ni por asomo"

La FIFA ha hecho público un extenso comunicado como respuesta a la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, contra su presidente, Giani Infantino. Concretamente, se refiere a la investigación penal relacionada con una reunión que Infantino mantuvo con el anterior fiscal general de Suiza, quien investigaba una trama de corrupción en el fútbol durante la presidencia de Joseph Blatter, el conocido como FIFAGate.

El ente que gobierna el fútbol mundial asegura que "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo". La FIFA considera que reunirse con un fiscal "por supuesto que no es ilegal".

Y alegan que estas reuniones eran normales porque "llevando a cabo investigaciones sobre más de 20 causas relacionadas con la FIFA; y la FIFA es considerada una parte perjudicada en esos procesos". El organismo rector del fútbol mundial informa en la nota que "la finalidad" de la reunión "fue en todo momento ofrecer el apoyo total de la FIFA a las investigaciones".

A estas alturas Keller acusa a Infantino de los delitos de abuso de poder, violación de secreto de funcionario público, asistencia a infractores y obstaculización de la acción penal. Y el presidente de la FIFA responde poniéndose a disposición de la justicia suiza para colaborar y aclarar todo lo que la FIFA ha hecho mal a lo largo de los años.