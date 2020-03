La FIFA se une en la lucha contra el coronavirus

La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han forjado una alianza para combatir el coronavirus o COVID-19 y lo hacen a través de las redes sociales como un medio en el que millones de aficionados pueden conectarse con sus jugadores sin salir de casa y recibir el mensaje que busca crear conciencia sobre este virus.



La campaña "Transmite el mensaje y elimina el coronavirus" promueve cinco acciones fundamentales para que las personas protejan su salud siguiendo las indicaciones de la OMS; la campaña se centra en el lavado de manos, la forma adecuada de estornudar, así como la importancia de evitar tocarse la cara, mantener la distancia física adecuada y que quienes no se sientan bien se queden en casa.



"Desde el principio, la FIFA y el Presidente Gianni Infantino han estado activamente involucrados en la comunicación de este mensaje contra la pandemia", afirmó el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en el lanzamiento virtual de la campaña en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza.

"A través de campañas o de financiación, la FIFA le ha plantado cara a esta nueva enfermedad, y estoy muy satisfecho al comprobar que el fútbol mundial está apoyando a la OMS para atajar el coronavirus. No me cabe ninguna duda de que, con este tipo de ayudas, entre todos vamos a lograr la victoria", agregó.





Por su parte, el Presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró: "Necesitamos trabajar en equipo para combatir el coronavirus. La FIFA y la OMS han aunado fuerzas porque la salud es lo primero. Quisiera apelar a la comunidad global del fútbol para que nos ayuden a difundir esta campaña y que el mensaje llegue aún más lejos. Algunos de los futbolistas más importantes de la historia del deporte rey han querido sumarse a la campaña y se han unido para difundir el mensaje que dejará al COVID-19 fuera de juego".



La campaña se publicará en los canales digitales de los jugadores y de la FIFA, y los archivos individuales se difundirán, adaptados a cada audiencia local, entre las 211 federaciones miembro de la FIFA y las agencias de prensa junto con un paquete de material gráfico para la transmisión del mensaje en las redes sociales.



LOS PASOS



"Empieza por tus manos", dice Alisson Becker, embajador de buena voluntad de la OMS para la promoción de la salud, guardameta del Liverpool FC y la selección brasileña y Premio The Best al Guardameta de la FIFA 2019. "Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol".



El lavado frecuente con agua y jabón o, preferiblemente, un desinfectante a base de alcohol, mata a los virus que puedas tener en las manos. Es muy fácil de hacer, y a la vez muy importante.



"Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes", dice Carli Lloyd, bicampeona del mundo con la selección estadounidense. "Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente y lávate las manos".



Las gotas en suspensión diseminan el coronavirus. Con una buena higiene respiratoria, estarás protegiendo a las personas de tu entorno frente a virus como el resfriado, la gripe y el coronavirus.



"Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo", añade el delantero del Barcelona y la selección argentina Lionel Messi, Premio The Best al Jugador de la FIFA 2019 y ganador en varias ocasiones del FIFA Ballon d’Or.



Las manos están en contacto con muchas superficies y pueden atrapar virus rápidamente. Las manos contaminadas pueden transmitir el virus a tu cara, desde la cual se introduce en el cuerpo y te causa malestar.



"En las relaciones sociales, da un paso atrás", explica Han Duan, quien defendió en 188 ocasiones los colores de la RP China en sus once años de trayectoria internacional. "Mantén un mínimo de un metro de distancia con otras personas".

Al guardar esta distancia social, estás evitando respirar las gotas emitidas por personas que estornuden o tosan cerca de ti.



"Si te encuentras mal, quédate en casa ", concluye Samuel Eto’o, exdelantero del FC Barcelona y de la selección de Camerún, con la que sumó las 114 internacionalidades. "Por favor, sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria local".