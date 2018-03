La NBA busca aclarar los alcances del decreto migratorio de Trump

Lee también

La NBA pidió al Gobierno de Donald Trump una aclaración sobre el impacto que podría tener en la Liga estadounidense de baloncesto la orden ejecutiva que suspende la llegada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana."Nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Estado y estamos recabando información para comprender cómo esta orden ejecutiva afecta a los jugadores de nuestra Liga que son de los países afectados", señaló el portavoz de la NBA, Mike Bass."La NBA es una Liga global y estamos orgullosos de atraer a los mejores jugadores del mundo", añadió en un comunicado emitido el sábado por la noche. El novato de los Milwaukee Bucks Thon Maker y Luol Deng, un veterano jugador de Los Angeles Lakers, son originarios de Sudán, uno de los siete países afectados por la decisión de Trump.Ambos poseen también la ciudadanía estadounidense. Los Bucks se habían mostrado preocupados por la posibilidad de que Maker tuviera problemas al regresar a Estados Unidos tras el encuentro del viernes en Toronto ante los Raptors. Sin embargo, el técnico Jason Kidd aclaró que no hubo inconvenientes, informó ESPN.El vicepresidente de los Bucks, Alex Lasry, criticó la medida de Trump, frenada hoy parcialmente por una jueza de Nueva York, y se mostró orgulloso de Maker. "Estoy increíblemente entusiasmado y orgulloso de él. Es un símbolo de lo que hace grande a América", afirmó sobre el refugiado sudanés de 19 años."Lo que está pasando ahora en Estados Unidos no tiene que ver con Thon, sino con todos los otros increíbles inmigrantes y refugiados que podrían hacer de Estados Unidos un lugar mejor y no podrán ingresar al país. Esto no es lo que somos como país, no son nuestros ideales", añadió Lasry en una serie de mensajes en Twitter.El presidente Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende por tres meses el ingreso al país de los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak) en el marco de una serie de medidas para impedir la entrada de "terroristas radicales islámicos". Además, los refugiados de todo el mundo no podrán ingresar al país por 120 días.En el caso de los sirios, esta prohibición es por tiempo indefinido. Sin embargo, una jueza de Nueva York decidió que todas las personas afectadas por la prohibición de ingreso de ciudadanos de países musulmanes que llegaron desde el viernes a Estados Unidos se pueden quedar en el país si cuentan con una visa válida.