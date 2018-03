La NBA sanciona con 20 partidos a Joakim Noah por doping

Lee también

La NBA anunció hoy una sanción de 20 encuentros para el pívot francés Joakim Noah, de los New York Knicks, por violar las normas antidoping.El jugador de 32 años, hijo del ex tenista galo Yannick Noah, dio positivo del modulador selectivo de receptores de andrógenos LGD-4033, una sustancia que tiene efectos similares a los de un esteroide anabólico.Noah no podrá recibir paga alguna durante el período de la sanción, que se extenderá a lo largo de los diez partidos finales de la temporada y los primeros diez de la próxima, informó la Liga estadounidense de baloncesto.El francés, que tiene un contrato de 72 millones de dólares por cuatro años, no juega desde el 4 de febrero con los Knicks debido a una operación en la rodilla izquierda.Ex jugador de la selección gala, que ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera, promedia 5,0 puntos y 8,7 puntos esta temporada.